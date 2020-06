Coronavirus.-Colef CV demana reunir-se amb Marzà per a remarcar la importància d'educació física després del confinament

20M EP

El Col·legi de Llicenciats en Educació Física de la Comunitat Valenciana (Colef CV) ha reclamat una reunió amb el conseller d'Educació, Cultura i Esport, Vicent Marzà, per a "remarcar la importància de l'assignatura d'Educació Física per a la salut dels escolars després de mesos de confinament com a conseqüència de la pandèmia provocada per la Covid-19".