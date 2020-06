Francisco Pérez (IVIE) aboga por revisar las prioridades presupuestarias: "No se puede hacer de todo con menos recursos"

20M EP

El director de investigación de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), Francisco Pérez, ha abogado por revisar las prioridades presupuestarias ante el cambio de escenario provocado por la pandemia de Covid-19 y "reconocer que algunas cosas que han sido prioritarias en el pasado no lo son ahora". "No se podrán hacer esas combinaciones en que los números no cuadran de hacer de todo y con menos recursos", ha advertido.