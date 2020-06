Una pensión de 1.100 euros por fibromialgia pero baila, gatea y hace surf: la indignación con Maite Galdeano

Hace pocos días la vimos gatear imitando a una gacela. Saltó, corrió y fue arrastrada por su hijo y lleva cerca de diez días sin una sola queja en La casa fuerte. Anoche en La casa fuerte se subió a una tabla de surf con una aparente buena forma física. Todas estas realidades de Maite Galdeano han indignado de nuevo a las redes sociales y a asociaciones y enfermos de fibromialgia, la misma enfermedad por la que Maite Galdeano disfruta de una incapacidad temporal y una pensión de 1.100 euros mensuales.

No es la primera vez que Maite Galdeano crea polémica con este tema. La fibromialgia es una enfermedad que produce dolor crónico y generalizado, fatiga e insomnio. Afecta prácticamente a todos los órganos y sistemas del cuerpo y puede conllevar problemas de memoria, trastornos del humor y depresión. No es el cuadro clínico que parece mostrar Maite Galdeano en sus apariciones televisivas y mucho menos ahora, que está en un reality que emite horas y horas de su día a día.

"Me duelen tanto las muñecas que incluso cortar ajos y cebollas es una dificultad, no puedo cocinar. Me despierto por la mañana como si me hubiera pasado un camión por encima", decía hace poco más de un año a la revista Lecturas.

Hace unos meses ya levantó polémica por un baile con taconeo en el plató de Gran Hermano y ahora, la prueba realizada sobre la tabla de surf, sin muestra alguna de dificultad, ha reabierto la polémica. En redes sociales enfermos y usuarios se quejan de esta extraña forma asintomática de sufrir la fibromialgia.

Otros usuarios defendieron que la fibromialgia puede manifestarse por fases y que podría ser compatible con el buen estado actual de la concursante.