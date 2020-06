Por qué un limpiaporos 'Amazon’s choice' y con un 45% de descuento es todo lo que necesitas para tu rutina facial

Aunque no existe rutina facial perfecta, ya que cada una debe adaptarse a nuestra piel, hay ciertos básicos que no pueden faltar en ella, desde un cepillo limpiador que prepare a la piel para el resto de cosméticos, hasta una crema hidratante que repare y revitalice nuestro rostro. Otro de los aliados que no puede faltar es un rodillo de jade, un beauty gadget del que muchos ya han comprobado su eficacia. Pero, además, disponemos de otros aliados que nos ayudan a conseguir una piel perfecta.

Entre los muchos dispositivos disponibles destacan aquellos con acciones específicas para acabar con las impurezas menos estéticas del cutis, como los puntos negros y las espinillas, y, además, tratar el poro en profundidad para evitar futuros cúmulos de suciedad o grasa. Son lo conocidos succionadores, herramientas fáciles de utilizar en casa que eliminan granitos, previenen el acné, acaban con las células muertas y algunos, como el de la marca Voyor que Amazon ha rebajado casi a mitad de precio, incluso aumentan la circulación sanguínea y la elasticidad de la piel. ¿Quieres saber qué más puede hacer por ti?

Este limpiaporos incluye seis cabezales intercambiables. Amazon

Cómo funciona este 'beauty gadget'

Seis funciones con sus seis cabezales. El dispositivo incluye un completo kit de cabezales intercambiables que nos ofrecen un tratamiento completo en función de nuestras necesidades. Así, incluye una para una succión potente y otra para una más suave, una para exfoliar la piel muerta, otra para disminuir las arrugas y suavizar las líneas; una para áreas difíciles de alcanzar y una de silicona para las áreas más sensibles.

. Este limpiaporos de Voyor es cómodo y fácil de usar ya que, además, es portátil y recargable, para que no tengas que depender de pilas o de que tu dispositivo deje su tarea a mitad. Adecuado para cada tipo de piel. Cada zona de nuestro rostro requiere de una intensidad diferente que se adapte a la sensibilidad de nuestra piel y a las zonas más sensibles, como el contorno de ojos. Para ello, el dispositivo dispone de tres niveles de succión para adaptarse a todas las áreas del rostro y, para elegir la más adecuada a nosotros, basta con fijarnos en la luz indicadora que nos dice cuál es la potencia adecuada para nuestro rostro.

