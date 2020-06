Coronavirus.- La Comunitat Valenciana mantindrà mesures de la "fase 3 avançada" després de la fi de l'estat d'alarma

Així ho ha decidit l'executiu valencià en un acord del Ple del Consell que es publicarà en el DOGV i que pren com a base el decret del president del passat dissabte per a la "fase 3 avançada". La vicepresidenta i portaveu del Consell, Mónica Oltra, ha anunciat la mesura en la primera roda de premsa amb presència física de periodistes des del decret de l'estat d'alarma.

Segons ha explicat Oltra, aquest acord "podrà ser modificat" durant les pròximes setmanes i mesos davant la "incertesa" de l'evolució de la pandèmia.

Per a la vicepresidenta, no saber com evolucionarà la Covid-19 "farà necessari que es puguen prendre mesures davant qualsevol rebrot, localitzades, per sectors o territorials".

L'acord, segons el Consell, busca "assegurar que les activitats en les quals puga produir-se un major risc de transmissió de la malaltia es desenvolupen en condicions que permeten controlar aquest risc".

Seran aplicables en tot el territori de la Comunitat Valenciana, una vegada finalitzada la pròrroga de l'estat d'alarma i, per tant, produiran efectes a partir del dia 21 de juny del 2020 i fins a la finalització de la crisi sanitària ocasionada per la Covid-19.

DISTÀNCIA DE SEGURETAT, AFORAMENTS I MESURES PER A ESTABLIMENTS

Entre les mesures previstes en l'acord es troben obligacions generals relatives a la distància mínima de seguretat d'1,5 metres o, en defecte d'açò, mesures alternatives de protecció física com l'ús de mascareta d'higiene adequada, mesures d'higiene comunes a totes les activitats (com neteja de locals, de roba de treball, ventilació d'instal·lacions, disponibilitat de materials de protecció, pagament preferent amb targeta, senyalització de distància de seguretat per a clients, utilització de provadors, establiment de sistemes de recompte aforament).

També s'inclouen altres mesures addicionals per a centres comercials, establiments d'hoteleria i restauració, per a la celebració d'actes de culte religiós, i per a piscines d'ús esportiu i instal·lacions esportives.

A més, es manté amb caràcter general l'aforament del 75% i es fixen les mesures específiques per sectors: actes religiosos (vetles, cerimònies nupcials, entre d'altres), mesures relatives al desenvolupament de l'activitat educativa, mesures relatives a activitats de temps lliure i parcs infantils, mesures aplicables als establiments d'hoteleria, a les activitats culturals (biblioteques, arxius, museus, cinemes, teatres, instal·lacions taurines, instal·lacions esportives, esdeveniments esportius, congressos, institucions firals, piscines, transport públic i activitats nàutiques.

A més, les mesures previstes en aquest acord podran ser completades per plans específics de seguretat, protocols organitzatius i guies adaptades a cada sector d'activitat, que seran aprovats per les administracions competents.

ÀMBIT DE JOVENTUT

Finalment, en l'àmbit de joventut i del sistema públic valencià de servicis socials, seran aplicable les disposicions contingudes en les resolucions dictades per la vicepresidenta i consellera d'Igualtat i Polítiques Inclusives.

Precisament, el ple del Consell ha ratificat la resolució del departament que dirigeix Oltra per a regular la transició "a la nova normalitat de les activitats de temps lliure i oci educatiu infantil i juvenil així com dels servicis i programes depenents de l'Institut Valencià de Joventut (IVAJ)".

En el text s'estableixen les mesures organitzatives per a l'activació de les escoles d'estiu i campaments urbans, sense pernoctació; els campaments, colònies, rutes per etapa i camps de voluntariat, amb pernoctació, així com les activitats en Centres d'Informació i Animació Juvenil (CIAJ), cases de joventut i centres juvenils juntament amb els servicis i programes de l'IVAJ para joves i entitats.

Les entitats promotores d'activitats tenen l'obligació de disposar d'un pla de contingència o d'un procediment de vigilància, identificació i sospita de casos, que seguirà els criteris sanitaris dels protocols i mesures de prevenció de la Covid-19 i que s'adaptarà al projecte i a l'espai on es durà a terme l'activitat.

En el document s'estableix, així mateix, que els servicis i programes de l'Institut Valencià de la Joventut i les activitats i instal·lacions de temps lliure i oci educatiu hauran de complir, en tot moment, les obligacions de prevenció de riscos laborals establides en la legislació vigent en cada fase del pla, tant amb caràcter general, com de manera específica, per a previndre el contagi de SARS-CoV-2.

També indica que la neteja i desinfecció de les instal·lacions es farà amb la freqüència i les condicions estipulades en cada fase per als centres i llocs de pública concurrència, amb especial atenció a les superfícies de contacte més freqüents. Es garantirà una ventilació adequada de totes les dependències.