La Plataforma por la Libertad de Enseñanza aplaude el "espaldarazo" del TSJR a sus reivindicaciones en Educación

Tras conocer la resolución, la Plataforma ha querido analizar las medidas cautelares en el proceso de escolarización para el curso 2020-2021 y de los efectos de la decisión del Tribunal de Justicia.

Según recoge este auto "se suspende la Resolución de la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de La Rioja de 17 de junio de2020, de modificación de conciertos educativos para el curso 2020/2021 en lo que respecta a la eliminación de unidades concertadas y se declara la obligación de la Administración educativa riojana de mantener durante todo el proceso de escolarización para el curso 2020/2021, el concierto de las referidas aulas y lo que ello conlleva, y mantener la oferta de los colegios permitiendo la escolarización en tales plazas de los alumnos/as cuyos progenitores y/o tutores legales así lo soliciten y la tramitación de sus solicitudes en cualquiera de las formas permitidas en la normativa vigente".

Entre los motivos fundamentales, la Plataforma considera que el TSJR ha recogido la Resolución de la Consejería de agosto de 2019 donde se concedió a los colegios la renovación del concierto educativo por un periodo de 6 años (es decir, para los cursos escolares comprendidos entre 2019-2020 y 2024-2025).

Por lo tanto, el auto confirma "que los colegios tienen derecho a mantener las actuales unidades concertadas porque cumplen con los requisitos legalmente establecidos y además no causa perjuicio al interés general".

La decisión del TSJR deja sin efecto cautelarísimamente la resolución de la Consejería y ordena en su auto la inclusión de las plazas educativas eliminadas.

Según Ana Isabel Preciado, presidenta de Escuelas Católicas de La Rioja y portavoz de la Plataforma por la Libertad de Enseñanza en La Rioja, "es un apoyo a las reivindicaciones que venimos realizando desde la firma del acuerdo de gobernabilidad y ante la constante falta de respeto y de diálogo llevado a cabo por el Gobierno regional, y en concreto por el de Educación".

Por su parte, Carlos Torres, presidente de CONCAPA Rioja ha denunciado que "tras acortar el plazo de solicitud de 30 días a 4 y más tarde a 9; de retrasarlo del mes de abril al 3 de junio y después al 18; e informar de la oferta de plazas a menos de 3 horas para comenzar la escolarización, se ha demostrado que dicho proceso es un cúmulo de improvisaciones y despropósitos por parte del consejero de Educación. En su batalla ideológica contra la escuela concertada ha generado angustia, inseguridad y confusión. A la larga ha demostrado lo poco que le importan las familias de ambas redes".

Con el apoyo de este auto dictado por la Sala de los Contencioso Administrativo, la Plataforma ha insistido en pedir el cese inmediato del consejero: "El auto dictado por la Sala de los Contencioso Administrativo, nos da la razón y nos refuerza en nuestra petición de dimisión del consejero".

Todo porque "durante los meses que lleva al frente de la Consejería ha manipulado datos haciendo una lectura sesgada de los mismos y mintiendo a la opinión pública. Porque no ha escuchado el clamor de las más de 2.000 familias que salieron a la calle a manifestar su opinión. Porque no entiende que el diálogo es necesario y consiste en debatir en busca de acuerdos, y que es necesario escuchar y analizar las propuestas de la otra parte. Por secuestrar el proceso de escolarización durante más de dos meses".

También afirman que "ha creado, con decisiones y posturas discrecionales y arbitrarias, un conflicto en el sistema educativo riojano inexistente hasta su llegada a la Consejería. Por no preocuparse de los problemas reales que en este momento tiene que acometer de cara al curso que viene como instalaciones, organización de centros, alumnos por aula, o recursos humanos necesarios. Por haberse olvidado de las decisiones importantes para las familias como la escolarización de sus hijos, las becas de libros, las becas de comedor o el programa de gratuidad entre otros, creando así angustia, inseguridad y confusión en las familias".

En definitiva, "por dedicarse más a cumplir las expectativas ideológicas de su socio de gobierno que a cumplir con sus obligaciones como consejero de Educación de todos los riojanos", ha manifestado Carlos Torres.

Igualmente, la Plataforma ha vuelto a hacer un llamamiento a la presidenta del Gobierno de La Rioja, para que "no siga haciendo caso omiso a las peticiones de una buena parte de la sociedad riojana". "Con su silencio -ha continuado Torres-, está siendo cómplice de todos los despropósitos que está padeciendo el sistema educativo riojano en manos del consejero de Educación".

Al acto también han asistido el resto de los representantes de las organizaciones de la Plataforma y los portavoces de los principales centros afectados por las decisiones de la Consejería de Educación: Alcaste, Salesianos Domingo Savio e Inmaculado Corazón de María (Escolapias), así como directores y profesores de los colegios de EECC en apoyo a los centros concertados y mostrando así su unidad de acción frente a la Consejería.

La directora de Escolapias, Ana Rosa Alba ha intervenido para transmitir el malestar que supuso enterarse por la prensa, antes de que llegara la comunicación a los centros, sobre la decisión del consejero de Educación. "Los centros concertados prestamos un servicio educativo a la sociedad y responden a los desafíos actuales. En el contexto actual, en el que la pandemia ha alterado la actividad docente, no es el momento de aumentar ratios, ni de suprimir aulas. La forma de proceder del consejero no ha sido la adecuada", ha manifestado.

Asimismo, Alba ha manifestado que han atravesado momentos difíciles y que "todo ello se podía haber evitado si no se hubieran eliminado aulas antes del proceso de admisiones. Se ha dañado a los centros afectados, se ha generado inseguridad en las familias que deseaban elegirlos, y que tenían dudas por si al final no podían escolarizar a sus hijos. Esto no garantiza la libertad de elección".

"Valoramos muy positivamente que desde el Tribunal de Justicia de La Rioja permitan a los centros llevar a cabo la oferta de escolarización de años anteriores y animamos a las familias a que, si lo desean y están de acuerdo con nuestros proyectos educativos, elijan nuestros centros", ha finalizado la directora de Escolapias.