Cómo dar de baja un coche

La vida útil de los vehículos es limitada y llegado ese momento es necesario cursar la baja para retirar el coche de la circulación y cancelar todos los impuestos asociados al mismo. Este es un trámite que muchos conductores realizan, ya sea por baja temporal, por traslado a otro país o porque ya ha alcanzado el límite de su uso y es necesario adquirir uno nuevo.

En el caso de que te encuentres en alguna de estas situaciones, la Dirección General de Tráfico (DGT) explica cuáles son los procedimientos dependiendo del motivo y la documentación necesaria.

Baja definitiva del vehículo

Para dar de baja un coche de menos de 3.500 kg y retirarlo de forma definitiva de la circulación, hay que acudir a un Centro Autorizado de Tratamiento de Vehículos (CAT), conocidos comúnmente como desguaces. Estos son los centros encargados de realizar este trámite, por lo que no es necesario acudir presencialmente a una oficina de la DGT.

Este trámite no tiene ningún tipo de coste y, una vez que lleves el vehículo y la documentación al desguace, recibirás un certificado de destrucción del coche y un justificante que acredita la baja definitiva de la circulación. Es importante conservar este documento por si es requerido en alguna administración pública.

¿Existen excepciones en algún tipo de coche? "La única son los vehículos de época o históricos, con valor de colección o destinados a museos que no vayan a destruirse. En este caso, no se ha de llevar el vehículo a un Centro Autorizado de Tratamiento, sino que debes dirigirse a cualquier jefatura u oficina de tráfico", destaca la DGT. Además, si el coche tuviera algún precinto no será posible tramitar la baja definitiva, ni temporal.

Documentación necesaria para presentar la baja:

Permiso de circulación y tarjeta de ITV.

DNI, pasaporte o documento acreditativo que identifique a la persona interesada.

Solicitud del impreso. Puedes descargar el documento en este enlace.

Si el titular del vehículo ha fallecido, se debe presentar una declaración responsable de baja definitiva. Puedes acceder a este documento en este enlace.

En el caso de extravío debes presentar una declaración.

Baja temporal del vehículo

Si quieres dar de baja de forma temporal el coche por motivos personales o por robo, a través de un sencillo trámite se puede impedir su circulación de carácter temporal sin fecha límite. Esta baja se podrá revertir o pasar a una baja definitiva en cualquier momento. Además, mientras dure no pagarás el impuesto de circulación.

La tasa en este caso tiene un coste de 8,50 euros y, como ocurre con la baja definitiva, si existe algún precinto no será posible llevar a cabo su tramitación.

Excepto por baja temporal como consecuencia del robo del vehículo, para solicitar este trámite deberás acudir presencialmente a cualquier jefatura u oficina de tráfico solicitando previamente cita por Internet o por teléfono al 060.

También es posible realizar este trámite para bajas temporales voluntarias a través del Registro Electrónico en Internet. Para ello, tienes que seguir los siguientes pasos:

Identifica y cumplimenta los datos. Selecciona como 'Organismo destinatario' la jefatura u oficina local más cercana.

Rellena el apartado de 'asunto' con el siguiente texto: “Solicitud de Baja temporal de vehículo - matrícula”. Eje. “Solicitud de Baja temporal de vehículo – 0000 ABC”.

Selecciona 'Añadir documento' en anexos y adjunta el impreso oficial y el documento justificante de haber abonado la tasa. El modelo de solicitud puedes encontrarlo en este enlace.

Registra la solicitud y guarda el justificante.

Respecto a la documentación, necesitarás presentar la solicitud en impreso oficial cumplimentada; el DNI, pasaporte o documento que acredite la identidad, y el justificante de pago.

Si se trata de una baja temporal por robo, lo primero que tienes que hacer es poner una denuncia ante los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado. No hace falta, en este caso, acudir a las oficinas de la DGT para tramitar la baja porque la comunicación se realiza de forma automática. Si quieres obtener más información sobre este trámite puedes consultar este enlace.

Baja por traslado del vehículo a otro país

En este caso, si vas a vivir en otro país y quieres llevarte el coche, "debes solicitar la baja definitiva del vehículo en España para que pueda ser matriculado en tu nuevo país de residencia. Es importante que realices la baja definitiva por exportación antes de llevarlo a tu nuevo país de residencia", destaca la DGT al respecto.

El coste de este trámite es de 8,50 euros y si el país de destino no pertenece a la Unión Europea deberás enviar una declaración responsable, junto con el resto de documentación, que indique que el vehículo no proviene de un desguace. En este enlace puedes consultar el modelo de declaración.

Para su procedimiento, tendrás que presentar la siguiente documentación:

Solicitud en impreso oficial cumplimentada.

Identificación mediante DNI, pasaporte, tarjeta de residencia u otro documento.

Permiso de circulación y tarjeta de ITV del vehículo.

Justificante de pago de la tasa.

Este trámite se puede realizar de forma presencial en las oficinas de cualquier jefatura u oficina de tráfico mediante cita previa o por registro electrónico en Internet. En este último caso, los pasos son los siguientes:

Identifica y cumplimenta los datos. Seleccionar como 'Organismo destinatario' la jefatura u oficina local más cercana.



Rellena el apartado 'Asunto' con el texto: “Solicitud de Baja de vehículo por exportación”. Eje. “Solicitud de Baja de vehículo por exportación – 0000 ABC”.

Selecciona 'Añadir documento' en la sección de 'Documentos anexos' y adjunta el impreso de solicitud, el justificante de pago de la tasa y la digitalización del permiso de circulación del vehículo. Si no dispones de esta última deberás aportar una declaración responsable.



Registra la solicitud y guarda el justificante.

Si te encuentras en otro país, puedes realizar este trámite por Internet o mediante las representaciones diplomáticas y consulares con la entrega de la documentación. Puedes consultar más información sobre la baja temporal por traslado a otro país en este enlace.