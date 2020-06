"El Verano No Lo Sabe", una canción que da importancia a las pequeñas cosas, a los reencuentros y a la amistad

Debido a la situación de confinamiento para la prevención del coronavirus, personas de todo el mundo han recurrido a la cultura para evadirse. Durante estas semanas, hemos podido leer libros, ver obras de teatro, exposiciones y recorridos virtuales, e incluso conciertos online.

Los artistas han trabajado intensamente con el objetivo de proporcionar apoyo y acompañamiento durante estos días en los que debíamos permanecer en casa. Es el caso del nuevo tema “El Verano No Lo Sabe”, del joven cantautor Milton Salazar, una canción compuesta durante el confinamiento y en la que sus seguidores de Instagram tienen mucho que ver.

Al artista se le ocurrió que, mediante sus redes sociales, podía hacer una serie de preguntas a sus seguidores y, en función de las respuestas obtenidas, él iría componiendo una "canción a la carta". Milton Salazar explicó la iniciativa por instastories, y para poder componer el tema preguntó a la gente un seguido de cuestiones sobre qué era lo que les apetecía escuchar durante ese momento del confinamiento.

Milton Salazar explica a 20minutos.es, que la gente reaccionó de manera muy proactiva, y que apostaron por una opción de “canción alegre, que hablase de las pequeñas cosas, que les levantara el ánimo y que de alguna forma les pudiera devolver el buen rollo que por momentos muchos habían perdido”. El cantautor asegura que la respuesta ha sido mayor de lo que se esperaba. “Es genial poder ver cómo la gente disfruta la canción y la comparte en sus redes sociales”, celebra el músico.

“El Verano No Lo Sabe” es un tema que ha llegado a diferentes públicos, desde jóvenes hasta los más mayores. “Sobre todo lo que más me ha sorprendido es que ha gustado a un target muy grande, gente muy diversa me ha apoyado”, indica el compositor, que, además, asegura que la sensación que ha sentido al salir publicada “ha sido muy gratificante”.

"El verano llegará y de una manera u otra lo disfrutaremos"

Una canción compuesta e inspirada en recuerdos de verano con los amigos, la búsqueda de nuestro yo más interno, y en la importancia de las pequeñas cosas… La composición se puede encontrar en todas las plataformas digitales, como, por ejemplo, en Spotify, YouTube, AppleMusic y AmazonMusic.

Hasta ahora ya ha obtenido miles de reproducciones y el cantante ha aparecido en la revista Young, además de sonar en Radio Levante, una de las grandes emisoras de la Comunidad Valenciana. También se ha añadido la obra a diferentes playlists de Spotify, como en Éxitos 2020 y Últimos Éxitos 2019-2020. El artista ha querido agradecer a todo el equipo de CreaMusic, su discográfica, la oportunidad que se le ha ofrecido, ya que son los que “están detrás de todo esto”.

Contento porque “El Verano No Lo Sabe” ha entrado en esta playlist 😍🙌🏾 pic.twitter.com/va87AwPNUi — Milton Salazar (@miltonsalazar_) June 15, 2020