El Centre Comercial Saler dona 'kits solidaris' a la Casa Ronald Mcdonald de València per a ajudar 30 famílies

Aquests "kits de benvinguda" inclouen material educatiu i d'oci com una tauleta, un llibre, entrades de cinema per a tota la família, així com material sanitari en forma de mascaretes i gel hidroalcohòlic. D'aquesta donació s'han beneficiat 30 famílies que es troben allotjades en les vivendes que disposa aquesta fundació en la capital valenciana.

Amb aquesta aportació de material educatiu, d'oci i sanitari, el Centre Comercial Saler vol contribuir al benestar dels joves i les seues famílies que a causa dels tractaments han de traslladar-se des dels seus llocs de residència a la Casa Ronald McDonald de la ciutat, explica en un comunicat.