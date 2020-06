Vara subraya que Felipe González "no necesita que lo defiendan" porque "lo defiende su historia y su trayectoria"

20M EP

El presidente de la Junta de Extremadura, Guillermo Fernández Vara, ha asegurado este viernes que el ex secretario general del PSOE y ex presidente del Gobierno Felipe González "no necesita que lo defiendan" porque "lo defiende su historia y su trayectoria".