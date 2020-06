Lucía Rivera, hija de Cayetano, se revela contra los "micromachismos": "¿Por qué siempre me emparejáis con hombres?"

Lucía Rivera, hija de Cayetano Rivera y Blanca Romero, es la nueva imagen de la firma de bolsos Anekke. Por ello, la modelo atendió este miércoles a los medios de comunicación, entre los que se encontraba Vanitatis (El Confidencial), para responder a las preguntas sobre su vida personal y profesional.

La joven de 21 años fue preguntada por sus sentimientos desde que se hiciera pública su ruptura con Marc Márquez. Sin embargo, su respuesta se orientó hacia la costumbre que tienen algunas personas de preguntar únicamente por relaciones heterosexuales, lo que considera un "micromachismo".

Algunos rumores la relacionaban con el modelo Álex Sánchez de Mora, pero lo desmintió: "Pues es eso, un amigo. Y una pregunta: ¿Por qué siempre me emparejáis con hombres? Quiero decir, que los mismos comentarios que tengo con hombres los tengo con mujeres. No entiendo por qué se da por sentada mi sexualidad y hay que abrir la mente".

"Me da rabia que se dé por sentada la sexualidad de las mujeres. Es un poco micromachismo, lo veo feo. ¡Hombre! Me puedes ver paseando con mujeres como con hombres", zanjó.

Esta no es la única reacción contundente de Rivera hacia los medios de comunicación. El pasado mes de abril, ya exigió respeto: "Estoy en mi derecho de rehacer mi vida y que me dejen en paz. Llega un momento que duelen las cosas. Que no se os olvide que no dejo de ser una chica de 21 años. Basta ya".