Experto europeo propone que La Rioja desarrolle un programación de promoción y estudio del castellano

O'Curneen ha comparecido, por vía telemática, propuesto por el Grupo Parlamentario de Ciudadanos, en la Comisión de Estudio para la reconstrucción económica y social tras la crisis de la COVID-19 en la Cámara riojana.

El experto en la Unión Europea ha recordado que uno de los pilares de la institución es la de "hacer un esfuerzo mutuo para comprender al otro, y tender puentes para avanzar en la política europea", donde es fundamental "es la cultura del consenso". En su intervención, ha indicado que "hay que afianzar el papel de La Rioja dentro de la Unión Europea".

A continuación, O'Curneen ha indicado que hace unos días "metí en google una pregunta sobre los mejores lugares para estudiar español, y aparecieron Salamanca, Madrid y Barcelona, y en ningún sitio encontré La Rioja", algo que cree que hay que revertir.

En este punto, ha recordado que 7 millones de jóvenes europeos de entre 11 a 18 años estudia castellano, a los que hay que unir los universitarios y también a los adultos que lo aprenden en Europa, de ahí que haya un "mercado" para La Rioja, que tiene además el atractivo de ser "cuna del castellano".

OPORTUNIDADES DE NEGOCIO

Por este motivo, ha propuesto el desarrollo de un programa de promoción del estudio del castellano, que lleve aparejado también las visitas a San Millán de la Cogolla, con lo que además del aprendizaje se unen las oportunidades de negocio en turismo.

O'Curneen ha indicado además que las infraestructuras de la región "no deben ser un obstáculo", porque se podría "potenciar el aeropuerto", y si no es posible "buscar alternativas" con el de Bilbao. El estudio del castellano "es una fuente de ingresos interesante, que no requiere una inversión cara, y ya tenemos ya la materia prima".

La apuesta por la digitalización, de cara a "colocarse a la vanguardia de Europa", o aprovechar el hecho de que 120 millones de europeos en los próximos cinco años "tengan que volver a formarse" supone una "oportunidad" para la comunidad riojana si es capaz de apostar "por formar a estos trabajadores", sobre todo en tecnología digital. Ha lamentado que en Europa hay como un millón de vacantes en puestos digitales porque no hay gente formada para ello.

El experto europeo también ha aconsejado a la región formar parte de Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial, como ya, por ejemplo, hace Navarrete con un grupo de cerámica con 97 municipios de la Unión Europea. Además, ha apuntado que la transición ecológica ofrece oportunidades de cara a actuaciones en materia de eficiencia energética de viviendas que "crea puestos de trabajo, ayuda a la reducción de emisiones y se nota en el ahorro de la factura energética".

Aprovechar el aeropuerto como lugar de investigación en materia de aeronáutica solar o planificar "a largo plazo" y lograr "consenso políticos" para aprovechar mejor la financiación europea, han sido otras de las propuestas lanzada por O'Curneen. GRUPOS PARLAMENTARIOS

La portavoz del Grupo Parlamentario Mixto-IU, Henar Moreno, ha abogado por "repensar y replantearnos el modelo de sociedad en la que queremos vivir" y de cara a la Unión Europea se planteaba si los fondos que se van a destinar por la crisis sanitaria "van a ser suficientes".

Ha señalado que "a veces la Unión Europea da la impresión de tener grandes déficit democráticos por no ser capaces de hacer una ciudadanía europea que nos permita la participación directa". Ha advertido que las políticas de austeridad aplicadas con anterioridad "profundizaron en una UE más injusta e insolidaria".

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario de Ciudadanos, Alberto Reyes, ha destacado la "cultura del consenso y de tender puentes" que promulga la Unión Europea, así como ha puesto en valor la idea de O'Curneen sobre la promoción del castellano para "hacer una bandera como el vino".

También ha resaltado la idea de crear Agrupaciones Europeas de Cooperación Territorial, así como invertir en infraestructuras ya que eso generará también desarrollo económico e implicará un mayor número de empresas, además de destacar "el refuerzo de la digitalización".

Por su parte, el diputado del Grupo Parlamentario del Partido Popular, Alfonso Domínguez, ha puesto el acento en la "extremada burocratización" de la Unión Europea que hace de la misma "un entramado a veces difícil de conocer" sobre todo para regiones pequeñas como La Rioja.

El parlamentario popular ha resaltado las oportunidades que ofrece la Unión Europea sobre la "digitalización" y la "descarbonización", sin olvidar la apuesta por el tejido industrial. Ha cuestionado la "condicionalidad" de los fondos europeos.

El portavoz del Grupo Parlamentario Socialista, Raúl Díaz, ha reclamado una "pedagogía" de los fondos e inversiones de la Unión Europea, así como ha destacado el programa expuesto por O'Curneen sobre el castellano.

También ha puesto en valor la formación necesaria, de la que La Rioja podría beneficiarse, además de reclamar para la región que se "impulse" Ribavellosa como centro de investigación de cara a la protección de la biodiversidad.