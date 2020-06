La Policia Local interposa 37 denúncies per fer 'botellot' en les cales del Cap de l'Horta

Les denúncies, segons han precisat, són per consum d'alcohol en la via pública, tinença de drogues, orinar, embrutar la zona amb restes de gots i botelles, i tindre mal estacionats els vehicles i ciclomotors.

Així mateix, s'ha incidit que l'operatiu es mantindrà entre setmana i es reforçarà de divendres a diumenge, per a evitar aglomeracions que podrien comportar contagis de Covid, i que se celebren 'botellots' que estan prohibits, així com per a atendre les queixes i denúncies veïnals de sorolls, música i concentracions de joves en aquestes zones.