Coronavirus.- Cs proposa que À Punt oferisca espais publicitaris gratuïts a comerços afectats per la crisi

Segons ha explicat el diputat de Cs Fernando Llopis, la pandèmia ha provocat "una gran caiguda de l'activitat comercial", per la qual cosa ha considerat que "és el moment que moltes empreses i comerços es donen a conéixer amb l'objectiu de recuperar la demanda", ha indicat la formació en un comunicat.

Sobre aquest tema, ha afirmat que "la gran majoria de les xicotetes empreses no poden permetre's el cost d'una campanya publicitària" i que "À Punt Media té la funció de servei públic, per la qual cosa és un canal idoni per a donar visibilitat a aquests comerços".

El parlamentari de la formació liberal ha comentat que "hi ha més de 400.000 treballadors afectats per un ERTO a la Comunitat Valenciana, s'espera una caiguda del PIB autonòmic del 7 per cent i l'atur ha pujat fins a les 440.517 persones". "Són dades que alerten de la intensitat de la pèrdua de renda i ocupació dels valencians que amenacen el nostre desenvolupament", ha afegit Llopis.