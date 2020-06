Bargalló quiere que la educación obligatoria sea presencial y con grupos estables

El conseller de Educación de la Generalitat, Josep Bargalló, ha asegurado este viernes que de cara a septiembre la conselleria quiere garantizar la presencialidad en la educación obligatoria, establecer "grupos estables" en el aula para una mejor trazabilidad y propondrá tomar la temperatura a los alumnos antes de entrar en las escuelas.

En declaraciones a Catalunya Ràdio recogidas por Europa Press, coincidiendo con el último día de curso, ha asegurado: "La presencialidad la tenemos que garantizar en la educación obligatoria, en Primaria y en Secundaria" y que no sea posible sea excepcional, y ha añadido que a partir de la postobligatoria no le preocupa si la presencialidad no se puede garantizar diariamente por la edad del alumno y tipo de trabajo de la etapa.

"No se trata de desdoblar grupos, sino de hacer grupos estables, con condiciones higiénicas y sanitarias, y que tengan un tratamiento individualizado", ha señalado Bargalló, quien ha dicho que los alumnos de estos grupos podrán interactuar entre ellos.

Ha señalado que la Generalitat trabaja con esa figura del grupo estable para garantizar la trazabilidad: "Un grupo estable es como una familia", ha dicho el conseller, que ha añadido que cada alumno tendrá diferentes grupos estables como el del transporte escolar, el aula, las extraescolares y su propia familia.

"Si no tuviésemos un grupo estable en la escuela, que puede ser desde 15 a 22 alumnos, por ejemplo, sería de 300. La trazabilidad entre 300 o entre 15, 18 o 22 es muy diferente", ha añadido.

La mascarilla no será habitual entre el profesorado

Siguiendo con las ratios, ha asegurado que serán diferentes a las habituales pero que también lo serán a las que se han dado en junio, porque ahora se contará una distancia de 1,5 metros, ha insistido en que la escuela "no es un peligro" y ha dicho que la imagen del profesor con mascarilla no será la habitual.

Bargalló, sobre su propuesta de tomar la temperatura antes de entrar a las escuelas, que ha dicho que trasladará al Consell Escolar de Catalunya, ha puesto como ejemplo las guarderías, donde los niños tienen episodios de fiebre, y ha dicho que cada caso no puede suponer el cierre del centro: "Lo más seguro es que, antes de entrar a la guardería, se le tome la temperatura y si tiene que no entre".

El conseller ha remarcado que, de cara a septiembre, se contratará el personal necesario para que los centros puedan hacer "vida normal" y que se está analizando escuela a escuela las necesidades, sin querer entrar en cifras, además de remarcar que el personal se contratará a 1 de septiembre.

También ha señalado que, de cara al próximo curso, habrá modificaciones en aspectos como la entrada y salida de los centros, el comedor y el patio, para adaptarse a las condiciones sanitarias, en los que posiblemente se tengan que establecer más turnos.

"Cogobernanza real"

Sobre la moción aprobada en el Parlament para garantizar alimentación a los alumnos más vulnerables durante el verano, Bargalló ha precisado que las administraciones tendrán que garantizar becas de cualquier tipo, no solo las becas comedor, con fórmulas tipo tarjeta monedero o de otra índole.

Bargalló ha asegurado que la relación con el Ministerio de Educación en el estado de alarma ha sido "de los pocos casos de cogobernanza real", y ha apuntado que con la 'ley Celaá' existen coincidencias a grandes rasgos, pero que le gustaría que quedara más claro los apartados sobre lengua y escuelas que separan por sexo.