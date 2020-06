La estación móvil de suministro de hidrógeno diseñada del proyecto H2PORTS llegará en 2021 al Puerto de Valencia

Diseñada en el marco del proyecto europeo 'H2PORTS', liderado por la Fundación Valenciaport, con la participación de la Autoridad Portuaria de Valencia y del Centro Nacional de Hidrógeno (CNH2), la estación operará durante dos años en el puerto valenciano.

Esta estación se pondrá en marcha durante el funcionamiento simultáneo de los otros dos pilotos que se testearán a lo largo del proyecto: una Reach Stacker, para MSC Terminal Valencia, y una cabeza tractora 4x4 de terminal, en Valencia Terminal Europa del Grupo Grimaldi, ambas propulsadas por pilas de combustible.

Dado que cada una de estas dos pruebas piloto tendrá lugar en terminales diferentes del puerto de Valencia, la HRS desarrollada será una "solución flexible y móvil", especialmente teniendo en cuenta que los equipos no pueden circular fuera de la zona de las terminales.

En cuanto a las características técnicas, la Fundación Valenciaport explica en un comunicado que el sistema de la HRS incluirá una parte fija, que se dedicará a la recepción y almacenamiento de hidrógeno procedente de un proveedor externo y a la compresión del mismo hasta la presión de entrega, y una parte móvil, que almacenará el hidrógeno comprimido e incluirá un dispensador de hidrógeno para el repostaje de la maquinaria portuaria.

La HRS estará formada por tres componentes principales: un depósito de hidrógeno a baja presión sobre el que el suministrador de hidrógeno descargará, un compresor de hidrógeno de pistón refrigerado por agua de dos etapas con intercambiadores de calor integrados en el sistema, y una unidad móvil de almacenamiento de alta presión y suministro de hidrógeno, formado por dos etapas de almacenamiento de hidrógeno a 300 y 450 bares y un dispensador a 350 bares para vehículo pesado con comunicaciones.

La disponibilidad de una infraestructura de suministro en el puerto de Valencia creará el "entorno perfecto para el ensayo de posibles usos futuros de las pilas de combustible en el sector marítimo portuario, que se pretende explotar no sólo durante el período de prueba sino también después de la finalización del proyecto.

H2PORTS

El proyecto europeo 'H2PORTS - Implementing Fuel Cells and Hydrogen Technologies in Ports' coordinado por la Fundación Valenciaport, en colaboración con la Autoridad Portuaria de Valencia, y financiado por el programa Fuel Cell and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU), tiene como objetivo principal probar y validar tecnologías de hidrógeno sobre maquinaria portuaria que permitan contar con soluciones aplicables y reales sin afectar al rendimiento y seguridad de las operaciones portuarias y produciendo cero emisiones locales.

El proyecto H2Ports conllevará una inversión total de 4 millones de euros y participan, además de la Fundación Valenciaport y la Autoridad Portuaria de Valencia, el Centro Nacional del Hidrógeno, y las empresas privadas MSC Terminal Valencia, Grupo Grimaldi, Hyster-Yale, Atena Distretto Alta Tecnologia Energia Ambiente, Ballard Power Systems Europa y Enagás.

Gracias a esta iniciativa el Puerto de Valencia será el primer puerto de Europa en incorporar las tecnologías de hidrógeno para reducir el impacto ambiental de sus operaciones.

FUEL CELLS AND HYDROGEN JOINT UNDERTAKING

Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking (FCH JU) es el organismo europeo de colaboración público-privada que promueve la adopción del hidrógeno como alternativa bajas emisiones y recibe apoyo a través de los programas de Investigación e Innovación Horizonte 2020 de la Unión Europea, Hydrogen Europe Research y Hydrogen Europe.