Cultura.- Cines Yelmo reobri aquest divendres les seues sales a València i Alacant

Des del seu tancament al març, la companyia segueix l'evolució de la pandèmia i treballa en nous protocols de la mà de les autoritats. El seu objectiu és oferir la màxima seguretat a clients i empleats, informa en un comunicat.

Per açò, la reobertura és progressiva i sobre la base de les recomanacions de seguretat. Inclou senyalització per a assegurar la distància, reducció d'aforament, major freqüència de neteja i desinfecció en superfícies de contacte, foment de compra d'entrades i productes de bar a través de la web i l''app' i dispensadors de gel hidroalcohòlic en els accessos.

Tots els empleats compten amb sistemes de protecció individual i, en els casos en els quals siga possible, es fixa una distancia d'1,5 metres entre les files d'espera del bar i de dos entre el personal de restauració i els clients. En els cinemes on aquesta separació no es puga implementar, Yelmo implanta mesures físiques de protecció com mampares.

El divendres també tornen a obrir els cinemes Yelmo d'Àlaba, Albacete, Almeria, Lugo, Màlaga i Navarra. Aquestes sales se sumen a les ja obertes el 12 de juny a Biscaia, Sevilla, Cadis, Gran Canària, Tenerife i Fuerteventura. Tot per a "tornar a gaudir de l'experiència única del cinema amb seguretat i confiança".