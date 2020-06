Ferits dos hòmens en un accident entre dos cotxes en la CV-151, a Castelló

El sinistre es va produir sobre les 22.20 hores en la carretera CV-151, en el terme municipal de Castelló. Després de rebre l'avís, el CICU va mobilitzar una unitat del SAMU i una unitat de SVB.

L'equip mèdic del SAMU va assistir dos homes. Un d'ells, de 39 anys, després de ser estabilitzat, va ser evacuat per politraumatisme a l'Hospital General Universitari de Castelló en l'ambulància de Suport Vital Bàsic. El segon, un home del qual es desconeix l'edat, va ser atès per contusions i donat d'alta in situ.