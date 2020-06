Valcárcel acude a declarar "tranquilo" y afirma que él no autorizó la construcción de la desaladora

Valcárcel ha llegado puntual a la Ciudad de la Justicia, donde estaba citado a las 9.30 horas para declarar por este caso que investiga presuntas irregularidades en la construcción de la desaladora de Escombreras.

A su llegada, Valcárcel ha dicho estar "tranquilo" y "confiado" en la "seguridad que te permite la tranquilidad de conciencia". Así, ha dicho no tener conciencia de haber cometido ningún delito.

"Claro que no, me lo preguntará la fiscal supongo", ha señalado Valcárcel, quien ha pedido escuchar primero al Ministerio Público. "Una vez que la escuche le puedo contar lo que hay, hasta donde se pueda contar", ha señalado.

Ha admitido que él era el máximo responsable de la Comunidad Autónoma, "pero ya está; porque si no sería el máximo responsable de todas cuantas cosas puedan ocurrir al margen de lo que es la coordinación de un Consejo de Gobierno".

Al ser preguntado por si una operación de este calibre se pueda firmar sin informes de los servicios jurídicos, Valcárcel se pregunta "por qué no hubo informes de la intervención o de los servicios jurídicos".

"Si están presentes en el consejo de administración a través de las consejerías de Presidencia y, especialmente, de Economía y Hacienda", ha señalado.

El expresidente murciano ha explicado que el Consejo de Gobierno "no requiere informes", sino que "son precisamente esos servicios los que elevan informes al Consejo de Gobierno". Se trata, añade, de un mecanismo "a la inversa; luego no vayamos a pervertirlo".

Ha aclarado que él no autorizó la tramitación de la desaladora. "Yo simplemente dije: hágase una desaladora; y no yo, el Gobierno".

"Es un proyecto del Gobierno porque era necesario hacerlo", según Valcárcel que, de hecho, ha indicado que esta infraestructura está hoy rindiendo "al 100% de su capacidad".

Al ser preguntado por si volvería a hacerlo, ha dicho que sí, si se trata de "poner en marcha cualquier dispositivo que permita agua a la Región". Ha aclarado que la tramitación es una cosa "distinta" con la que él no tiene "nada que ver".

"Yo no soy experto en derecho mercantil, no soy economista ni ingeniero, por lo que no puedo estar en esas cosas", ha señalado Valcárcel, quien ha afirmado que está "deseando declarar" y no se iba a acoger a su derecho a no hacerlo.