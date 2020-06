La Comunitat Valenciana registra una defunció, deu nous casos i 125 altes

Segons ha indicat Sanitat en un comunicat, en les últimes 24 hores s'han registrat 125 nous casos, que eleven a 14.162 el total de persones curades. Per províncies: 1.674 a la de Castelló, 4.909 en la d'Alacant i 7.574 en la de València, a les quals cal sumar altres 5 corresponents a desplaçats.

En aquests moments, hi ha 85 persones ingressades en tota la Comunitat Valenciana, nou d'elles en UCI: sis a la província de Castelló, sense pacients en UCI; 38 a la província d'Alacant, d'ells cinc en l'UCI; i 41 a la província de València, d'ells quatre en l'UCI.

Quant a casos positius nous, des de l'actualització d'aquest dimecres s'han detectat 10 casos a través de PCR que eleven a 11.441 el total de positius des que va començar la pandèmia. Per províncies: 2 a Castelló (1.596 en total); 2 a la província d'Alacant (3.948 en total); i 6 a la província de València (5.893 en total). D'altra banda, cal sumar també 4 no assignats de dies anteriors.

De tots ells, queden actius 2.069 casos, la qual cosa suposa un 11,6% del total de casos detectats. El nombre d'altes de professionals sanitaris és de 2.270 i el nombre total de positius en professionals en aquests moments és de 500.

Un mort en residències

S'ha notificat una nova defunció per coronavirus, en una residència, per la qual cosa el total ascendeix a 1.466 persones. Per províncies: 227 a la província de Castelló, 732 a la província de València i 507 en la d'Alacant, que encadena 10 dies consecutius sense registrar morts per coronavirus.

Hui dia hi ha algun cas positiu en 36 residències (7 a la província de Castelló, 8 en la d'Alacant i 21 a la província de València), i en les últimes 24 hores, un nou resident ha donat positiu.

En aquests moments, es troben sota vigilància activa de control sanitari 27 residències en la Comunitat Valenciana (8 a la província de Castelló, 8 a la província d'Alacant i 11 a la província de València).

El nombre total de proves dutes a terme per a la detecció del coronavirus han sigut 405.313 de les quals 289.209 han sigut a través de PCR i 116.104 a través de test ràpid.