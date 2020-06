Puig anuncia una compensació econòmica per als sanitaris

El president de la Generalitat Valenciana, Ximo Puig, va anunciar aquest dijous en la sessió de control de les Corts que el Consell concedirà una compensació econòmica extraordinària al personal que ha treballat en la primera línia de la lluita contra la Covid-19. Aquests diners els percebran principalment el personal sanitari, d'atenció social i d'emergències, que des del minut un de la pandèmia han combatut al coronavirus en el front, la qual cosa a molts els ha costat contagiar-se i, en els pitjors casos, fins i tot perdre la vida.

A més d'aquest col·lectiu, Puig va assegurar que la Generalitat “està estudiant com i de quina manera se'ls pot compensar econòmicament també a aquells que han donat la cara per tots” en la crisi de la Covid-19. La font de la qual emanarà aqueixa compensació econòmica serà el Fons No Reembossable que el Govern central, presidit per Pedro Sánchez, repartirà entre les diferents comunitats autònomes.

A la Comunitat Valenciana, segons estimacions de la Generalitat, li correspondran aproximadament 1.463 milions d'euros, el 9% del total a distribuir entre les diferents autonomies (16.000 milions). Aqueix fons, va celebrar Puig, permetrà “donar resposta a qüestions que són absolutament vitals”.

Preparant-se per a un hipotètic rebrot

A més d'aquest anunci, en la sessió de control que es va celebrar aquest dijous en Les Corts Valencianes també es va indicar que la Conselleria de Sanitat ja ha creat comités quirúrgics en cada hospital que, entre altres qüestions, hauran de vetlar perquè els seus centres siguen capaços d'hospitalitzar a un determinat nombre de pacients i perquè els llits UCI es puguen duplicar o triplicar en qüestió de dies per a respondre ràpidament a un hipotètic rebrot. Aquests comités s'han creat “atenent sempre les característiques i la situació de cada centre”, tal com va explicar la consellera de Sanitat, Ana Barceló.

Així mateix, s'han acordat amb les gerències i els professionals tres línies d'actuació: l'establiment de protocols per a garantir la seguretat dels pacients i professionals, la reorganització de totes les àrees d'activitat assistencial i la revisió de les llistes d'espera segons la mena de prioritat.

També va anunciar que s'apostarà més per la cirurgia major ambulatòria, que consisteix a operar a pacients sense arribar a ingressar-los, tenint en compte aspectes com la mena d'operació que cal realitzar i el perfil del pacient. D'aquesta manera, es garantiria un major espai en cas d'un rebrot en el qual es requerira ingressar a pacients greus de Covid. Igualment va exposar que s'ha reactivat el pla de xoc, amb el qual deriven a pacients que han de fer-se una operació que no és urgent a clíniques concertades per a esplaiar les llistes d'espera.

Per a això, han revisat la situació de cada pacient i han dut a terme una “planificació de tots els departaments en funció dels equips, disposició de quiròfans i del número llits disponibles”, va dir Barceló. “La conselleria s'ha alineat en tot moment amb les recomanacions” del ministeri per a programar les “cirurgies en condicions de seguretat”, va sostindre.