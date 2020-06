Educación recurrirá la sentencia sobre Skolae y mantiene la implantación del programa

Después de que el TSJN haya anulado el programa al concluir que debió tramitarse como un reglamento, Gimeno ha afirmado, en declaraciones a los medios, que el Gobierno ha decidido recurrir considerando que "son numerosas las leyes que amparan que se pueden establecer planes educativos sin necesidad de que esos planes tengan carácter normativo".

Ha citado varias leyes nacionales y forales, en especial la ley foral de igualdad entre hombres y mujeres, que establece que es "de obligado cumplimiento" para los centros educativos que reciben fondos públicos la aplicación del programa de coeducación.

Por ello, ha justificado la decisión del Gobierno de interponer el recurso de casación ante el Tribunal Supremo, "lo que conlleva que no va a ser firme y no se tiene que ejecutar hasta que el Supremo resuelva". "La sentencia no va a ser firme y la implantación del programa para el curso 2020/2021 se mantiene exactamente igual en los mismos términos", ha dicho, para expresar el "respaldo absoluto" del Gobierno a Skolae.

Además, el consejero ha anunciado que el Gobierno va a iniciar los trámites para aprobar un decreto foral que sustente el programa Skolae, ante la posibilidad de que el Supremo confirmara la sentencia del TSJN.

Tras ello, Gimeno ha trasladado al sistema educativo navarro "tranquilidad y confianza de que estas cuestiones se van a seguir adelante". "El Gobierno ya trabaja en el desarrollo de los instrumentos normativos para dar cobertura normativa ajustada al programa Skolae", ha asegurado.

Por otro lado, el consejero ha destacado que de los tres recursos que se habían presentados contra el programa Skolae, dos de ellos no han sido admitidos y el tercero ha sido estimado parcialmente, "por un asunto estrictamente de forma". Así, ha asegurado que en ninguno de los tres casos se ha analizado "el fondo" del programa.