Els centres de dia de majors reobrin en grups i per torns

Els centres de dia de persones majors de la ciutat de València estan reprenent l'activitat de manera progressiva, per grups i amb torns. Aquestes mesures busquen garantir la seguretat sanitària que permeta tindre controlats, en cas de contagi de Covid-19, els contactes de la persona afectada.

La regidora d'Envelliment Actiu, Pilar Bernabé, va explicar aquest dijous el pla de reobertura gradual d'aquestes instal·lacions, que es va iniciar el passat 15 de juny amb el centre de València-Benicalap per a persones amb alzheimer d’AFAV i que continuarà dilluns que ve amb els centres de titularitat municipal d’Amistat i Tres Forques.

Les obertures de la resta seran de manera escalonada i les entrades dels usuaris per torns i en grups reduïts. Segons va detallar Bernabé, el retorn es realitzarà per fases: “En la primera tornarà el 33% dels usuaris; en la segona, el 50%; en la tercera, el 75%; i esperem que al setembre, el 100%”.

Així mateix, la regidora va apuntar que s'establiran dos torns: un de dilluns, dimecres i divendres i un altre de dimarts i dijous, en els quals “hi haurà grups reduïts de 10 persones que sempre estaran juntes”. Bernabé ha posat en valor que tots els Centres de Dia de Persones Majors han hagut de treballar durant aquests mesos per a preparar un protocol i un pla de contingència que han presentat a la Generalitat i que han hagut d'adaptar a les noves mesures de seguretat i prevenció que exigeix el decret del Govern d'Espanya.

Després de la reobertura del centre València-Benicalap el passat 15 de juny i la dels centres d’Amistat i Tres Forques aquest pròxim dilluns, l'ordre que segueix és el 29 de juny els centres Bulevard i Centelles, propietat de la Saleta, i el 2 de juliol els centres municipals La Puríssima i Arniches. “Durant aquest últim mes s'ha telefonat a tots els usuaris i usuàries, que tenim 700, i a les seues famílies, per a preguntar-los si volien incorporar-se aquesta pròxima setmana. Entre el 50-60% ha decidit tornar ja al centre i un altre 40% aproximadament prefereix esperar a setembre”, va precisar.

En aquest sentit, l'edil va assegurar que les seues places “estan garantides sens dubte fins a setembre perquè entenem que vulguen esperar i tindre eixa prevenció de quedar-se a casa. Vull tranquil·litzar a tots els usuaris i usuàries així com a les seues famílies perquè ho sàpiguen”, va incidir.

Quant al protocol de prevenció desenvolupat pel Consistori, Bernabé va detallar que “hi haurà dos torns per a garantir que hi haja menys persones en els centres. Un de dilluns, dimecres i divendres; i un altre de dimarts i dijous”. Així mateix s'habilitaran grups reduïts, de fins a 10 persones, que “sempre estaran juntes en la mateixa sala i amb els mateixos treballadors i treballadores. D'aquesta manera garantim la traçabilitat d'un possible contagi, ja que sempre sabrem quines persones són les que hem d'aïllar pels contactes que hagen tingut”, va explicar.

En matèria de transport, els qui es traslladen als centres de dia en les furgonetes mai superaran les quatre persones, que “seran del mateix grup de 10 persones, i així garantim la distància de seguretat de dos metres”.

Sense excursions, trobades ni festes

En un altre ordre de coses, la regidora va anunciar la suspensió d'excursions, passejos, trobades intergeneracionals i festes, pròpies d'aquesta època de l'any, amb la finalitat d’”evitar que familiars i persones alienes al centre puguen accedir a les instal·lacions per motius de seguretat”. El que sí que es mantindran són “les activitats pròpies diàries, les cognitives i les físiques”.

“Des de l'Ajuntament som molt conscients de la necessitat que tenien les famílies que les seues persones majors pogueren tornar ací, perquè són centres d'estímul i acompanyament de persones majors que necessiten un suport més directe i constant”, va afegir Bernabé, qui va subratllar que han complit amb el servei telefònic durant l'estat d'alarma.

Algunes de les mesures que el Consistori ha adoptat per a “millorar i garantir la seguretat” a la reobertura dels centres de dia de persones majors són la neteja i desinfecció detallada de les instal·lacions; la reorganització del mobiliari per a garantir la distància; la col·locació de mampares en les taules del menjador; la presa de temperatura tres vegades al dia i posar EPI a la disposició dels treballadors així com personal sanitari i auxiliar dels centres de dia.

A més, Bernabé va revelar que, encara que el mes d'agost els centres romandran tancats, els usuaris que així ho estimen oportú podran tindre tant el servei de menjar a casa com el d'ajuda a domicili.

2 milions d'euros durant la Covid

L'Ajuntament ha destinat 2 milions d'euros a atendre majors durant la pandèmia. El call center ha atés 4.500 persones, s'han gestionat 650 serveis de menjar a casa, 400 d'ajuda a domicili i 2.500 cistelles de compra setmanal repartides per Creu Roja.