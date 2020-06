Impermeable, con ventosa y seis horas de autonomía: así es el altavoz de 16 euros que arrasa en Amazon

Aunque muchos no lo reconozcan, es (casi) inevitable empezar a cantar cuando el agua comienza a brotar de la alcachofa de la ducha. Da igual el género, el volumen y la afinación, lo importante es sacar a relucir al artista que llevamos dentro... y confirmar que hay algo que nos empuja a darlo todo cuando nos encontramos inmersos en nuestra rutina de higiene diaria. La radio, el móvil o, incluso, la tablet colocada sobre el bidé suelen ser imprescindibles para llevar a cabo esta tarea con el debido acompañamiento musical, pero, la realidad, es que la humedad no es la aliada de la mayoría de estos gadgets, que pueden ver mermadas sus prestaciones con el paso del tiempo por su contacto con los vapores.

La solución, no obstante, no es dejar de escuchar música mientras nos duchamos, sino contar con dispositivos resistentes al agua que nos permitan hacerlo con seguridad. Si bien es cierto que hay auriculares pensados para ello, no parecen ser la solución más cómoda (ni más higiénica). Requisitos que sí cumplen los altavoces impermeables que, además, puedes encontrar a muy buen precio si sabes dónde encontrarlos.

Entre las ofertas de hoy de Amazon, hemos dado con uno de la marca TaoTronics que cumple con todas las prestaciones necesarias para seguir disfrutando de la música en la ducha. Además, solo durante las próximas horas, está sujeto a una rebaja del 20%, por lo que puede ser nuestro por poco menos de 16 euros. Con ventosa, impermeable y una autonomía suficiente para aguantar nuestra rutina de belleza más completa, se presenta como una opción difícil de rechazar. ¿Quieres saber todo lo que puede hacer por ti?

El altavoz impermeable, de TaoTronics. Amazon

Las prestaciones de este altavoz impermeable

Dentro de la ducha. Para no renunciar a la calidad de sonido (y tampoco al hecho de poder cambiar de canción a nuestro antojo), este altavoz incluye una ventosa potente para poder instalarlo dentro de la ducha.

Para no renunciar a la calidad de sonido (y tampoco al hecho de poder cambiar de canción a nuestro antojo), este altavoz incluye una ventosa potente para poder instalarlo dentro de la ducha. Buena autonomía. Gracias a su batería recargable de iones de litio, se puede disfrutar de hasta seis horas de reproducción ininterrumpida. Además, solo tarda un par de horas en recargarse, para asegurarnos que todas las duchas son con música.

Gracias a su batería recargable de iones de litio, se puede disfrutar de hasta seis horas de reproducción ininterrumpida. Además, solo tarda un par de horas en recargarse, para asegurarnos que todas las duchas son con música. Sonido de calidad. Aunque es de tamaño mini, destaca por tener un sonido fuerte y estable, sin interferencias del ruido. Además, permite responder a las llamadas en manos libres.

Aunque es de tamaño mini, destaca por tener un sonido fuerte y estable, sin interferencias del ruido. Además, permite responder a las llamadas en manos libres. Tecnología ‘bluetooth’. Para evitar meter el móvil, la tablet o el ordenador en el baño, el sistema ‘bluetooth’ de este altavoz tiene un alcance de hasta diez metros.

