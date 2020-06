Berto, en 'El intermedio': "Wyoming es mejor improvisando que Buenafuente"

Thais Villas se llevó este jueves a Berto Romero de 'Terracitas' en El intermedio para charlar con él sobre el estreno en Movistar + de la tercera temporada de su serie, Mira lo que has hecho: "He decidido que sea la última", afirmó el cómico.

Berto afirmó que era la primera vez que iba a una terraza desde que permitieron la apertura de los bares: "Solo he ido con un amigo a comer a un restaurante, no me he visto con ganas", señaló.

🔴 Thais Villas ha entrevistado esta vez a @Berto_Romero, que reconoce que es la primera vez que va a una terraza desde que se decretó el estado de alarma: "No me he visto yo con ganas". ▶ #elintermediohttps://t.co/CWzYV4D3Otpic.twitter.com/TM3xQ2s0GQ — El Intermedio (@El_Intermedio) June 18, 2020

Villas quiso ponerle en un aprieto preguntándole por Wyoming y Buenafuente y comparándoles: "¿Qué hace mejor Wyoming que Buenafuente?", le preguntó la colaboradora del programa de La Sexta.

Romero contestó que el jefe de Villas "improvisa mejor que Andreu, lo que pasa es que no le dejáis", algo que confirmó la periodista. Pero también quiso destacar algo que Buenafuente hace mejor que Wyoming: "Me parece que es más inquieto en probar cosas".

Villas también le preguntó sobre cómo ha pasado el confinamiento con sus tres hijos: "Ha sido supervivencia extrema porque con tres chiquillos en casa imagínate. He hecho lo que he podido y me he sentido como Frank de la Jungla, pero en mi casa", admitió el cómico.

🔴 @Berto_Romero cuenta a Thais Villas si ha llevado bien el confinamiento: "En general no, he hecho lo que he podido, sobreviviendo; como Frank de la Jungla pero en mi casa". ▶ #elintermediohttps://t.co/Rfwl01wwbCpic.twitter.com/GpavoHOeZo — El Intermedio (@El_Intermedio) June 18, 2020

La colaboradora le propuso varios temas sobre los que hacer chistes y que los valorara de cómodo a muy incómodo realizándolos: "Estaría muy cómodo haciendo chistes sobre la monarquía, pero sobre Franco... le tengo respeto a sus hooligans".

"De Vox directamente me pone mal cuerpo y de la Iglesia me da pereza", señaló, mientras que la respuesta sobre si haría chistes sobre Mahoma, Romero le contestó a Villas que "tú que quieres, ¿qué me metan en la cárcel?".

"Soy muy cobarde, son respuestas de un cagado", afirmó entre risas, mientras que si hiciera chistes sobre el independentismo se sentiría "regular", concluyó.