Maite y Cristian siguen como 'residentes' en 'La casa fuerte' y conservan sus 5.000 euros: "A mi hijo no le voy a dejar nada"

"¡Hoy voy a descansar feliz, feliz!". Así celebraba Maite Galdeano la victoria en el primer asalto de la tercera gala de La casa fuerte, donde ella y su hijo, Cristian Suescun, reunieron la mayoría de los votos de la audiencia para mantener su habitación, imponiéndose así a Oriana Marzoli y a Iván González.

La madre y el hermano de Sofía Suescun, que, a pesar de sus diferencias, entraron juntos en el concurso, consiguieron mantener los 5.000 euros que acumulaban en su caja fuerte y continuar una semana más en el grupo de los residentes, conformado por los participantes que viven dentro de la casa.

Tras anunciar el veredicto, Jorge Javier Vázquez le preguntó a Galdeano, que se abrazaba a su hijo, si pensaba entregarle una parte del dinero. "A él no le voy a dar nada, porque el dinero lo voy a gestionar yo", respondió, aunque después rectificó, entre risas: "Le pasaré dinero, pero será fraccionado".

Al comienzo del programa, Galdeano confesó cuán importante para ella era mantener los 5.000 euros: "Si los perdiera me sentiría fatal, porque he luchado muchísimo en las pruebas, lo he dado todo. No me gustaría irme al otro sitio porque le he cogido un tremendo cariño a la habitación". Por ello, cuando supo el resultado, no dudó en cantar su famosa canción: "La papela, la papela...".

Oriana e Iván continuarán como 'asaltantes'

Por su parte, Oriana e Iván lamentaron el resultado, ya que ambos buscaban intimidad. "Necesito progresar, avanzar en la relación", confesó Marzoli, con quien coincidió su pareja: "Lo estoy pasando mal, estoy un poco cohibido".

En este sentido, el presentador valoró que la estrategia de Marzoli para aguantar más de una semana en el reality (tiene fama de abandonar pronto), es mantener relaciones sexuales. "Tú si follas te quedas", opinó antes de recibir la aprobación de la 'asaltante': "Depende, no me voy con uno cualquiera".