Kiko Matamoros, operado por culpa de un 'steak tartar': "La alimentación es muy importante"

Kiko Matamoros sorprendió a sus compañeros este jueves en Sálvame tras desvelar que el pasado lunes fue intervenido a causa de un steak tartar que probó en el programa La última cena.

Kiko Hernández fue el encargado de cocinar este plato, que, precisamente, no fue bien recibido por los tertulianos en la última entrega del neoreality culinario. Tanto es así que María Patiño confesó que no le había sentado bien: "A mí me repitió...", dijo, aunque quien lo pasó realmente mal fue Kiko Matamoros.

"El steak tartar que hiciste, tío, era una bomba. Me lo comí por darle en la boca a todos los que decían que estaba malo y acabé en urgencias el domingo por la noche", se sinceró ante Kiko Hernández, que no daba crédito.

"Te lo juro por Dios, me operaron el lunes", subrayó el colaborador, dejando con la boca abierta a sus compañeros: "Me produjo una descarga de bilis y se me obstruyó el conducto biliar por un cálculo que me salió de la vesícula. Fue consecuencia del steak tartar".

Tras su arranque de sinceridad, Carlota Corredera le preguntó si pensó en demandar a Hernández. "Demandaría al programa", le contestó, entre risas, el colaborador, que recordó que "la alimentación es muy importante".