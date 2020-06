Tu horóscopo diario: viernes 19 de junio de 2020

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el viernes 19 de junio de 2020. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Ya puedes mirar hacia otro lado para encontrar eso que tanto ansías, porque en el mismo de siempre no lo vas a hallar. Si se trata de algo afectivo o de una aventura de cualquier tipo, puedes tener hoy una revelación. Mira con detenimiento las redes sociales.

Tauro

Consideras importante que alguien escuche hoy lo que tienes que decir y estarás en lo cierto porque serán unas palabras sabias y acompañadas de mucho cariño o mucha empatía por alguien a quien quieres. Tu corazón se alegra de lograr esa comunicación.

Géminis

Esas tensiones que has pasado y que te estaban afectando emocionalmente comienzan a pasar poco a poco y ya te sientes mucho mejor incluso mentalmente. Dominarás la ansiedad hoy con facilidad y empezarás a hacer ciertos planes muy apetecibles.

Cáncer

No es jornada muy adecuada para discutir con la pareja porque quieres hacer algo que te apetece mucho y a ella no. Intenta ceder en tu postura y comprender a la otra parte, porque ese el camino más adecuado. De lo contrario, habrá bastantes nubarrones.

Leo

Quizá hoy andes algo más en calma, pero no te conviene que sea tanto que pases de todo y te dejes llevar a un terreno en el que empieces a ponerte triste porque echas de menos a alguien que ya no está. Debes mirar al frente y seguir caminando hacia tus metas.

Virgo

Has demostrado que puedes hacer frente a situaciones muy complicadas y que sabes salir muy bien de ellas. Eso será hoy algo que puedes exhibir delante de una persona con poder que te interesa profesionalmente. Pon en valor todo eso que has hecho.

Libra

No te dejes llevar por el “postureo” ni las apariencias porque eso puede resultar engañoso para ti y más si se trata de las redes sociales y los contactos que haces en ellas. Si buscas algo más serio, analiza bien todo y no te lances a lo primero que veas.

Escorpio

Si alguien quiere sonsacarte cierta información de una persona, no te dejes engañar porque es alguien que necesita saber eso para unos fines poco claros. En cualquier caso actúa con mucha habilidad. Si no puedes evadir respuestas, que sean ambiguas.

Sagitario

No hay que descartar que vivas una situación amorosa que no anda por muy buen camino y eso se debe a una falta de sinceridad en las intenciones por ambas partes. Acláralo cuanto antes para sentirte mejor porque de lo contrario, las cosas se enredarán más.

Capricornio

No debes obsesionarte tanto con esa idea que no puedes quitarte de la cabeza. Quizá no es el momento de hacer esa escapada o de empezar el proyecto ya que no tienes todo lo necesario que hace falta, empezando por el tema financiero. Cuidado.

Acuario

Algunos asuntos laborales te tienen en ascuas porque no ves que se terminen de cerrar y alguien te está dando largas. Mientras llega el momento, procura distraerte con algo que te aporte conocimiento. Cualquier curso te vendrá muy bien.

Piscis

Descubrirás que alguien en quien confiabas tiene negocios que desconocías o que te ha ocultado alguna información valiosa en ese terreno. Quizá tu ingenuidad te haya jugado una mala pasada. Ojo con volver a poner tu confianza en esa persona.