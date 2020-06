Coronavirus.- El Ayuntamiento de Alcalá señala que no hay ningún trabajador con positivo activo por covid-19

20M EP

El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra (Sevilla) ha señalado que no hay ningún caso de positivo activo por covid-19 y que los test realizados entre la plantilla no arrojan ningún resultado de coronavirus activo: por tanto, en la actualidad los empleados que se ha sometido a dichos test no tienen capacidad alguna de contagiar a otras personas.