Alcalde de Antequera lamenta la pérdida de oportunidad para crear empleo tras renuncia de embotelladora de agua

Barón, acompañado por los concejales integrantes de su equipo de gobierno, con el primer teniente de alcalde, Juan Rosas, y la portavoz, Ana Cebrián, al frente, ha lamentado que "las coacciones" que ha recibido dicha empresa en los últimos días y semanas "hayan provocado la renuncia al desarrollo de un proyecto que iba a suponer la generación de 100 puestos de trabajo directos e indirectos y una inversión de 15 millones de euros en la zona en pleno interior de la provincia de Málaga".

Todo ello, ha insistido, "con todos los trámites administrativos y permisos en poder de Inversiones Domago tras 12 años de trabajo y trámites".

De igual modo, el regidor ha lamentado "la pérdida de una gran oportunidad para la generación y creación de empleo", más aún, ha afirmado, "dadas las negativas circunstancias que azotan a nuestra sociedad como consecuencia de los daños colaterales de la pandemia del virus COVID-19".

Ha sostenido que la decisión de Inversiones Domago supone "la pérdida de la ilusión y la esperanza de poder conseguir un empleo por parte de muchos vecinos tanto de Antequera como de otras poblaciones de la Comarca, de poder generar riqueza sin tener que depender de un subisidio, de encontrar en definitiva un trabajo y poder formar así una familia en el pueblo donde nacieron y donde les gusta vivir".

Barón ha señalado, al respecto, que en un momento "en el que más se habla del peligro de la despoblación y de la necesidad de la diversificación económica de Antequera y su comarca, es precisamente a lo que se han opuesto" en alusión a las críticas y las diversas concentraciones en Villanueva del Rosario y Villanueva del Trabuco en contra de este proyecto.

"Antequera siempre apostará por la creación de empleo y no solo en nuestra ciudad, sino también en la comarca", ha defendido el alcalde, lamentado que "desgraciadamente, no se alcanza el futuro ahuyentado empresas, porque esto no es una batalla del agua o contra Antequera como dicen algunos; esto es una batalla contra el empleo, y si pierde el empleo perdemos todos".

También ha abordado el hecho de que algunas personas parezcan "interesadas" en hacer parecer que este asunto no deja de ser otra pugna entre PP y PSOE: "Por lo menos por nuestra parte no lo es. Es una pugna entre el empleo y el paro, entre la inversión y la deslocalización, entre la repoblación demográfica y el despoblamiento".

"O NOS ENGAÑABAN ANTES O LO ESTÁN HACIENDO AHORA"

Por otra parte, el alcalde, Manuel Barón, ha incidido en que los mismos dirigentes políticos que antes, cuando estaban en la Junta de Andalucía, "favorecieron y apoyaron el proyecto" ahora "cambien de actitud", considerando, por tanto, que "es por ello por lo que en este asunto faltan muchas explicaciones al respecto".

"Preguntamos, y lo hacemos desde Antequera, a los dirigentes públicos y políticos de la Junta que tenían la responsabilidad de autorizar y admitir este proyecto desde el año 2012 por qué estuvieron durante ocho años impulsando, apoyando y aprobando todas y cada una de las fases de este proyecto y ahora se muestran contrarios a él", ha cuestionando.

Además, ha proseguido, "a esos mismos dirigentes políticos comarcales y provinciales que ahora están oponiéndose frontalmente a un proyecto de empleo para Antequera les preguntamos por qué no presentaron ni una sola alegación al mismo en los ocho años de su tramitación".

"A los que en esta semana se están mostrando contrarios a esta inversión y anunciando que van a solicitar revisiones y anulaciones les preguntamos por qué no se opusieron a la aprobación del proyecto en el Ayuntamiento de Antequera y lo apoyaron sin tan siquiera debatirlo", ha cuestionado el alcalde.

En este punto, ha aludido al "papel jugado" por el máximo responsable de la Junta de Andalucía en la provincia de Málaga durante los ocho años que duró la tramitación de este proyecto, el ex delegado del Gobierno andaluz en la provincia José Luis Ruiz Espejo.

Así, ha recordado que tuvo el proyecto "encima de su mesa durante ocho largos años, tuvo que tener decenas de reuniones con sus delegados territoriales, con organismos, direcciones generales, tuvo que hacer cientos de llamadas telefónicas a departamentos de diferentes consejerías, más de medio centenar de resoluciones, dictámenes, oficios y otros documentos relativos a este proyecto, según refleja el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía y el propio Boletín Oficial del Estado, entre el año 2012 y el año 2018".

De igual modo, ha puesto en tela de juicio el hecho de que la misma persona que supervisaba e impulsaba desde el plano político este proyecto, es ahora el que dirige el partido político en Málaga cuyos dirigentes de Antequera y la Comarca se oponen al proyecto que él mismo impulsara.

Por ello, ha preguntado a Ruiz Espejo "como máximo responsable de la Junta de Andalucía en Málaga desde el año 2012 al año 2018, fechas en las que la Junta impulsó y autorizó el proyecto de embotelladora de agua, y ahora también como máximo responsable del PSOE de Málaga, ¿qué ha cambiado?".

Por último, se ha cuestionado también "qué es lo que le decía antes Ruiz Espejo a los alcaldes del PSOE en la comarca de Antequera para que ni hablaran ni tan siquiera alegaran ni se opusieran a este proyecto y ahora, sin embargo, hacen declaraciones oponiéndose frontalmente a un proyecto que supongo que entendió como socialmente admisible para la creación de empleo y por eso lo apoyó. Sinceramente pienso que o nos engañaban antes o lo están haciendo ahora".

Por otro lado, Barón ha agradecido a los vecinos de la ciudad "que siempre han demostrado con una actitud ejemplar y para nada egoísta que los recursos naturales están para el beneficio de todos, caso reciente de la colaboración que se presta para el aporte de recursos hídricos a localidades vecinas como Casabermeja o Valle de Abdalajís".

"Por eso me siento tan orgulloso de los antequeranos, porque demuestran su amplitud de miras y su solidaridad siempre, saben ceder parte de lo suyo para que otros progrese", ha dicho.

A juicio del regidor, "es difícil, muy difícil liderar un territorio, porque hay que impulsar y favorecer, progresar sin restarle a los demás, ayudar y proteger cuando las circunstancias lo demandan y siempre sin pedir nada a cambio: y eso los antequeranos lo sabemos hacer, por eso Antequera es líder y los antequeranos sustentamos su liderazgo".