Carmena demanda al tuitero Alvise Pérez al que acusa de difundir el bulo de que había recibido un respirador en su casa

Alvise, no te conozco y no sé qué motivos tienes para publicar esta calumnia. No estoy enferma y no he recibido ningún respirador. En estos momentos de preocupación y de esfuerzo colectivo de nuestro país por superar la pandemia, actitudes así no ayudan. Debería darte vergüenza. https://t.co/On9hv7naFo