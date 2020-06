Toñi Moreno se sincera sobre su relación con el dinero: "He tenido etapas en las que he podido ganar mucho"

Toñi Moreno ha retomado sus compromisos profesionales, lo que implica el regreso de su canal de Mtmad, Dos vidas, que abandonó en mayo para darse un descanso, ya que no pasaba por un buen momento. Así, la presentadora ha decidido sincerarse esta vez sobre su complicada relación con el dinero.

La periodista explica que últimamente se ha dedicado a "comprar, comprar y comprar: "Me he liado a comprarle a la niña vestiditos". Por ello, reconoce que se ha estado comportando como una "manirrota".

"Mi madre se debe haber echado las manos a la cabeza porque ella siempre me dice 'ahorra, ahorra, ahorra' y mi abuelo Lorenzo se murió diciéndome que ahorrase", añade.

La colaboradora de televisión explica que, en su vida, "el dinero siempre ha sido un problema": "Mi madre, mi padre y mi familia siempre me han dicho que parece que tengo un agujero en la mano porque no le doy valor al dinero".

Una vida humilde

En este sentido, Moreno asegura que nunca le ha preocupado el dinero, porque se conforma con poco. Su padre trabajaba en el campo, su madre fue una trabajadora de la limpieza y ella empezó en el mundo laboral a la edad de 14 años: "En mi casa nunca ha sobrado el dinero pero he sabido vivir así".

Moreno advierte que intenta controlar sus ingresos: "He tenido etapas en las que he podido ganar mucho dinero pero no he sido previsora, le arreglé la casa a mi madre, me cogí a mi familia y nos fuimos de vacaciones".

Finalmente, asegura que su vínculo con el dinero se ha estrechado: "Ha coincidido con que no trabajo, tengo a Lola y me ha dado vértigo porque ahora no soy yo sola. Soy muy extremista y ahora me he vuelto súper huraña y miro hasta el último euro que me gasto".