València crea un protocol "pioner" de teletreball que aplicarà un any de forma experimental

L'Ajuntament de València ha elaborat un protocol "pioner" i "innovador" de teletreball que implementarà durant un any de forma experimental, com ha indicat aquest dijous la regidora de Gestió de Recursos, Luisa Notario.

L'edil ha presentat aquesta iniciativa a la representació sindical dels treballadors municipals durant la Mesa General de Negociació celebrada aquesta jornada, segons ha informat el consistori en un comunicat.

Per a l'elaboració del protocol, el grup de treball multidisciplinari impulsat en l'Ajuntament, amb la col·laboració del centre d'innovació Las Naves, ha analitzat diversos reglaments d'institucions autonòmiques, de grans empreses privades i d'institucions públiques de la Unió Europea.

Com a característica principal del document està el seu caràcter experimental durant un any per a avaluar el seu funcionament, ha ressaltat el consistori, que ha detallat que a posteriori, "passarà a convertir-se en reglament".

El protocol contempla quatre modalitats de teletreball. La primera d'elles és el Teletreball de durada indeterminada per causes organitzatives (DI1) per a "quan per decisió de la corporació municipal, prèvia negociació sindical, l'activitat es desenvolupa en la modalitat de teletreball amb almenys un dia d'activitat presencial".

A més, es troba el Teletreball de durada indeterminada per conciliació de la vida familiar i laboral (DI2), que es donarà "quan, per decisió corporativa, determinades funcions o categories professionals" siguen "susceptibles de fer teletreball, amb almenys un dia d'activitat presencial i fent una revisió de la situació una vegada a l'any".

"Una vegada es dictamina quant personal pot estar desenvolupant la seua activitat en la modalitat de teletreball, s'estableix un procediment de selecció i una baremació objectiva per a triar-lo i es tenen en compte, principalment, circumstàncies familiars, com per exemple tindre a càrrec menors de dotze anys o majors dependents, entre d'altres", ha apuntat referent a açò l'Ajuntament.

Una altra de les modalitats previstes és el Teletreball de durada determinada per causes organitzatives (DD1), per a quan "per necessitats organitzatives i causes justificades" hi haja "personal que realitza les seues funcions en manera de teletreball per un termini de temps determinat mentre les circumstàncies que ho justifiquen es mantinguen".

Aquestes opcions es completen amb el Teletreball de durada determinada per motius de salut (DD2), per a "quan excepcionalment s'estableix la manera de teletreball amb caràcter voluntari, revisable i revocable per un temps determinat mentre es mantinga la causa que ho haja motivat".

Aquest tipus "podrà ser sol·licitat pel personal públic en cas de dolència greu puntual i temporal o patologia inhabilitant greu d'ascendent o descendent de primer grau, per permís per a la cura d'un fill o filla amb afecció per càncer o una altra dolència greu i per embaràs de l'empleada pública a partir del cinqué mes de gestació", ha precisat el consistori.

Horari troncal

El protocol contempla un horari troncal obligatori de connexió entre les 9.30 i les 14.00 hores per a evitar problemes en els serveis municipals i amb el personal en modalitat presencial, ha afegit l'administració local. La jornada flexible s'estableix entre les 7.00 i les 17.00 hores.

A més, també es determina que els dies setmanals de teletreball poden ser entre dos i quatre -amb la possibilitat d'alternar eixa xifra entre una setmana i una altra-, segons les necessitats del servei. Tot açò s'integra en el Programa Individual de Teletreball, que arreplega objectius a tres mesos i concreta els objectius i resultats clau que s'han d'aconseguir, ha ressaltat el consistori.

Aplicació informàtica

L'Ajuntament de València ha apuntat que aquesta metodologia, que utilitzen empreses com Google, s'implementarà amb l'ajuda d'una aplicació informàtica ad hoc que estan desenvolupant la Coordinació General i Las Naves.

D'altra banda, l'administració municipal ha explicat que es regularà el dret a la desconnexió digital i l'anomenada Oficina de Teletreball. El personal amb activitat en manera de teletreball haurà de manifestar que coneix les condicions de treball a l'efecte de prevenció de riscos laborals i haurà de permetre que el seu lloc de treball siga avaluat pel Servei de Salut Laboral i Prevenció de Riscos Laborals.

Per a optar al teletreball l'empleat haurà de superar la formació en competències digitals necessàries per a desenvolupar de forma efectiva el seu treball i el personal directiu amb personal teletraballant rebrà progressivament formació en ferramentes d'aquest àmbit i lideratge a distància, així com en la metodologia d'O&KR per a fixar objectius i resultats a tres mesos vista i poder avaluar-los.

Suspensió de la participació

El consistori ha afegit que una avaluació negativa podrà comportar la suspensió de la participació en la modalitat de teletreball, alhora que ha indicat que el protocol també inclou que per a algunes de les modalitats el personal haurà de disposar d'ordinador personal i connexió a internet, mentre que per a les establides per decisió corporativa serà l'Ajuntament el que facilitarà els equips i mitjans.

Així mateix, ha exposat que hi haurà personal sense despatx o lloc fix com en la modalitat presencial, per la qual cosa s'habilitaran espais oberts en els edificis municipals. Luisa Notario ha agregat que hi haurà perfils que no podran teletraballar per les funcions que desenvolupen. "El protocol inclou la detecció de perfils susceptibles de fer teletreball, així com les condicions i requisits del personal que pot sol·licitar la seua participació", ha declarat l'edil.