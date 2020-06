Sanitat crea un comité quirúrgic en cada hospital per a guiar la desescalada i programar l'activitat

La conselleria de Sanitat ha creat un comité quirúrgic en cada hospital per a guiar la desescalada i programar l'activitat "atenint sempre les característiques i la situació de cada centre".

Així ho ha anunciat aquest dijous la responsable d'aquest departament, Ana Barceló, en la sessió de control de les Corts en una resposta a la diputada de Cs Yaneth Giraldo sobre la situació en la qual es trobaven les llistes d'espera Covid, que en la seua intervenció l’ha acusat de "no tindre un pla d'acció".

A més, ha destacat que s'ha acordat amb gerències i professionals tres línies d'actuació: establiment de protocols per a garantir la seguretat dels pacients i professionals, reorganitzar totes les àrees d'activitat assistencial i revisar les llistes d'espera segons la mena de prioritat.

De la mateixa manera, ha assegurat que es potenciarà la cirurgia major ambulatòria i es reactivarà el pla de xoc revisant tota la situació de cada pacient per a valorar la derivació en funció de la prioritat de cada patologia i els dies d'espera perquè, ha subratllat, "l'activitat quirúrgica no és només una ordre que es trasllada sinó és una planificació de tots els departaments en funció dels equips, disposició de quiròfans i del nombre de llits disponibles" que cal "contablitzar amb l'existència encara de malalts" Covid.

Amb tot, ha recalcat que "encara no s'alçat l'estat d'alarma" i que la pandèmia ha tingut "un gran impacte: ha canviat les nostres vides, l'activitat econòmica i el sistema sanitari".

Per això ha recordat que una de les primeres conseqüències va ser ajornar el passat 13 març les activitats quirúrgiques programades, per recomanació del Ministeri, per a poder deixar llits de crítics i d'urgències als malalts Covid-19 perquè hauríem d'estar "preparats". Malgrat això, ha recalcat que s'han mantingut totes les operacions urgents, les no demorables i les oncològiques".

Barceló ha evidenciat que estem en "una situació assistencial mai de la vida vista" i que la Conselleria "s'ha hagut d'anar adaptant" als protocols del Ministeri i "s'ha alineat en tot moment amb les recomanacions incloses en la guia del Ministeri per a la programació de cirurgia en condicions de seguretat durant el període de transició de la pandèmia.

De la mateixa manera, la conselleria ha incorporat les modificacions d'aquesta guia al seu pla de desescalada per a recuperar l'activitat ordinària i "alinear-lo amb el Pla òptima", tot això recaptant l'opinió de les gerències, els equips directius i dels professionals de les especialitats més afectades per les demora perquè "no és fàcil una desescalada i tornar a l'activitat ordinària quan cal conviure encara amb el coronavirus".

Per tant, ha conclòs, "sí que tenim un pla que hem traslladat a tots els departaments" i sobre aquest tema, ha replicat a Giralto que si gestionar la Covid-19 amb la programació ordinària fóra "tan senzill" estaria de manera presencial en les Corts, ja que per les mesures de seguretat que marca la Fase 3 la seua intervenció ha sigut telemàtica.

Per contra, la diputada de Cs ha assenyalat que la llistes d'espera amb la pandèmia s'han duplicat, ha acusat la consellera d’"opacitat" per no haver publicat encara les dades de març, i sobretot de "falta de planificació i previsió" en els plans d'acció mentre perviu la Covid-19. "Deduïm que no tenen un pla, ni A ni B i volem saber, amb "el nombre d'assessors res menyspreable que tenen quan es posaran les piles perquè ja anem tard", li ha comminat.

Defuncions per Covid-19

D'altra banda, la consellera ha recalcat en diverses ocasions que el Govern valencià "no té gens d'interés a ocultar" les dades de morts per Covid-19 i de fet s'ha compromés a "arribar fins al fons" per a "saber quantes persones han perdut la vida per aquesta pandèmia".

Barceló, en una resposta al diputat de Cs Vicente Fernández sobre la comptabilitat de defuncions, ha subratllat: "no em cansaré de dir que ens dolen tots els morts" i ha aclarit que en la Comunitat Valenciana compten "totes" les defuncions i per això les dades que dóna la Comunitat són superiors als que ofereix el Ministeri.

Així, ha explicat que en la Comunitat es comptabilitza als morts amb prova PCR o amb test hagen mort en hospitals, però també en les residències quan existeix una sospita a pesar que no se'ls haja fet la prova. "Donem totes les dades, no com altres comunitats el govern de les quals el seu partit secunda que només compta les morts en Hospitals", li ha tirat en cara.

Així mateix, ha recordat que s'ha dirigit al Ministeri de Justícia per a reclamar-li les dades per registre de defuncions per possible Covid. Per què anem a ocultar dades quan volem saber la veritat de quants han mort en aquesta pandèmia", ha qüestionat.

Barceló ha recalcat que "en cap moment volen relativitzar el dolor d'eixes xifres", però ha recordat que els indicadors de mortalitat de l'Institut Carles III van assenyalar que "la mitjana estatal estava en el 24,1%, en la CV 7,7%" i que "les diferències entre les dades que donàvem al Ministeri de Sanitat i les dades dels registres i de l'INE hi havia una diferència molt curta".

Per altra banda, el diputat ha criticat el ball de xifres -hui mateix el ministeri apunta 1.332 en el seu web i conselleria 1.461-i ha acusat a Barceló de voler "ocultar la veritat de la tragèdia" i li ha preguntat "què es farà per a traure de la cuneta de l'oblit a totes "les víctimes". "Els valencians ens mereixem una Conselleria de Sanitat, Justícia i Consell que no ens mentisquen", ha postil·lat.