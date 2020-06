Cultura.- La música en directe torna a vibrar en sales valencianes amb aforament reduït i mesures antiCovid

Un exemple és Loco Club de València, que va reobrir anit les seues portes en una festa per als seus habituals amb l'actuació d'Star Trip. Va servir d'avantsala per al cicle de bandes amb sabor local que tocaran en aquest espai a partir d'aquest divendres, 19 de juny.

La sala ha marcat un protocol de seguretat que fixa en 99 persones l'aforament, un terç de les quasi 300 que caben en el local. A més, és obligatori l'ús de mascaretes quan no es puga mantindre la distància interpersonal d'1,5 metres; es permet estar dempeus veient el concert però sempre evitant aglomeracions; i es prioritza el pagament telemàtic.

El gerent de Loco Club, Lorenzo Melero, explica a Europa Press que "va ser una nit molt especial on va haver-hi moltíssima emoció". "La gent estava encantada i no va haver-hi problemes. Hi havia moltes ganes de tornar a les sales", assevera.

Aquest espai ha programat fins a la primera setmana d'agost al voltant d'una vintena de concerts i la resposta del públic "és bona, pinta bé".

No obstant açò, Melero subratlla la incertesa que espera a les sales en aquesta "nova normalitat". "Amb aquest aforament reduït és pràcticament impossible tindre beneficis, açò és per a subsistir i començar a caminar perquè la gent ho demanava", declara.

Wild Ripple, The Crowd Pleasers, Bob Lazy, Wax Cylinder, Peepshow i Los Fabulosos Blueshakers són algunes de les pròximes cites.