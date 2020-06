Ribó insta al "máximo consenso" y la "acción común" para las conclusiones de la comisión de reconstrucción

"Nosotros hacemos siempre una llamada a buscar acuerdos. Por eso, esperamos que el documento final tenga el máximo de consenso posible entre todos los grupos municipales. Estamos convencidos de que el acuerdo y la acción común son el mejor camino para superar y salir reforzados de situación", ha expuesto el primer edil.

Ribó ha presidido esta jornada la sesión de la comisión en la que se ha comenzado a debatir el borrador de conclusiones propuesto por el ejecutivo local a partir de las comparecencias de expertos y entidades de distintos ámbitos que han pasado por este órgano. "Hoy se aborda el inicio de la fase final de la comisión de reconstrucción, en la que comenzamos a preparar el documento de conclusiones", ha agregado.

El responsable municipal, que ha agradecido "el trabajo, las reflexiones y las aportaciones" de todos los comparecientes en la comisión ha indicado que en ellas se han tratado "los principales aspectos -sanidad, economía y atención social- sobre los que debe asentarse la reconstrucción de la ciudad" tras la Covid-19.

Ribó ha dicho que el borrador planteado por el gobierno municipal "es una herramienta de conclusiones y propuestas en la que se tiene en cuenta la situación actual de la pandemia y cómo afrontar el efecto de la crisis económica que ha originado la sanitaria y el confinamiento".

El alcalde ha agregado que es además "una propuesta de reconstrucción desde la base y el convencimiento de la ciudad debe mejorar su resiliencia frente a posibles crisis de futuro como las derivadas del cambio climático y otras posibles dificultades en el ámbito de la salud pública".

El PP, por su lado, ha presentado en la comisión de este jueves un documento de conclusiones alternativo, "propio y extenso", con propuestas "que se ha dejado el gobierno" local como "una reducción de la presión fiscal con rebajas o bonificaciones de impuesto y tasas para paliar los efectos negativos" de la pandemia en "los sectores productivos y generadores de empleo". Este grupo ha afirmado que sus planteamientos son los hechos por "agentes sociales y económicos".

La portavoz 'popular', María José Catalá, ha confiado en que el ejecutivo incluya en el texto definitivo sus ideas, que "no son tanto las nuestras sino en las que coincidieron expertos y representantes de colectivos económicos y sociales que comparecieron". "Planteamos que sean los agentes sociales y económicos quienes diseñen el futuro de la ciudad post- Covid".

Catalá ha considerado que el borrador del gobierno "tiene importantes carencias" como "una bajada de impuesto y una necesaria política fiscal favorable para impulsar la recuperación económica". Por otro lado, ha expuesto la propuesta de Compromís y PSPV "no menciona ninguna medida directa para proteger a los vecinos, para detectar a los afectados, rastrear los entornos y poder evitar la expansión del virus en un rebrote".

"MEDIDAS CLARAS"

"Tampoco hay medidas para proveer a las familias con menores recursos de material de autoprotección como mascarillas", ni "medidas claras ante un escenario que nos podemos encontrar en los próximos meses", ha apuntado la portavoz del PP. Ha agregado que "la ausencia más notable" es la referida a "las víctimas de la Covid-19". "Vinieron a la comisión, ni se les menciona ni se recoge ninguna de las medidas que plantearon y se deberían recoger gran parte", ha manifestado.

María José Catalá ha citado a este respecto la institucionalización "de un día para recordar a las víctimas o la creación de un premio Ciudad de València a la investigación de la pandemia", así como no considerar a las víctimas "un número", que se les dé "el reconocimiento que merecen" y que se tomen medidas para evitar contagios.

Desde Cs, su portavoz, Fernando Giner, ha aseverado que "sin un presupuesto que respalde las conclusiones de la comisión de reconstrucción, todo es papel mojado", por lo que ha pedido que "todas las propuestas extraídas de las sesiones de trabajo estén respaldadas presupuestariamente".

Giner ha considerado "decepcionante" el documento propuesto por el gobierno y ha criticado que en ese borrador "no consta el cheque escolar universal de 0 a 3 año, que se dijo que se recogería, ni que el sector del taxi sea un proveedor oficial del Ayuntamiento en cuestiones de movilidad". Igualmente, ha censurado que no "se bajen los impuestos cuando todas las asociaciones explicaron su situación de falta de liquidez absoluta".

"AUTOCOMPLACENCIA"

"Echamos también de menos un aumento de las ayudas, además de la promoción en inversión de ahorro energético para los hogares" porque "podría crear empleo y riqueza para la ciudad", ha añadido Fernando Giner. Tras ello, ha lamentado la "autocomplacencia" con la que Ribó ha enfocado el documento final de la comisión y le ha exigido que "no tome el pelo a los ciudadanos".

Por parte de Vox, el edil Vicente Montañez, ha aseverado que el texto presentado en la comisión "no fue acordado en la metodología de trabajo". "Lo que se acordó es un diagnóstico del impacto de la crisis de la Covid en la ciudad y esto no se ha facilitado. Es inaudito que en una comisión para la reconstrucción el documento que se pone encima de la mesa no incluya el trabajo realizado para obtener conclusiones" y que "no se disponga de un diagnóstico del impacto de la Covid en la ciudad", ha declarado.

Montañez ha indicado que "esto es una prueba más de que nos encontramos frente a una comisión de blanqueo de la imagen política de Ribó" y de que "las conclusiones han sido preestablecidas sin atender a la situación real de la ciudad". "Es comparable con construir un rascacielos sin un estudio geotécnico para ver el estado del suelo donde vamos a asentar", ha añadido.