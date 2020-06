López Jaraba s'asseurà en el banc dels acusats al juliol per presumptes irregularitats en contractes d'RTVV

Aquest dijous s'ha celebrat en l'Audiència de València una vista entre les parts d'aquest procediment -Fiscalia, acusacions i defensa- per a estudiar si s'aconseguia una conformitat i s'evitava, d'aquesta manera, arribar a juí.

No obstant açò, l'acord no ha sigut possible. En aquest procediment, Fiscalia no acusa López Jaraba, mentre que sí ho fan la resta d'acusacions particulars i populars -la Generalitat, Compromís i els sindicats CGT i CCOO-. En concret, li atribueixen delictes de prevaricació, frau i malversació.

A López Jaraba, qui va ser director d'RTVV en el període comprès entre octubre del 2009 i desembre del 2012, la Fiscalia decideix no acusar-li sobre la base d'un informe favorable de la Comissió Delegada de la Junta Central de Compres d'RTVV.

El ministeri públic, en el seu escrit de petició d'arxiu provisional, argumentava que no quedava acreditada la perpretación del delicte. Destacava que López Jaraba no va accedir a la Direcció general d'RTVV fins al mes d'octubre de 2009, mentre que el contracte de l'ens públic amb la productora de José Luis Moreno es va firmar l'any 2007. El mateix ocorre en el cas de les despeses realitzades per la productora, sobre el que la fiscal sostenia que es tracta d'una irregularitat que es va produir necessàriament al llarg del 2007 i 2008.

En tot cas, explicava que la conducta del processament en perjuí de l'ens públic, que encara que tampoc entenia acreditada, com a màxim podria qualificar-se d'una administració deslleial, però en cap cas constitueix un delicte de malversació, mantenia.

També es referia a l'informe del Síndic de Comptes incorporat a la causa. A la vista de la testifical del propi síndic, Rafael Vicente Queralt, va concloure la fiscal en el seu escrit que "els incompliments normatius que s'arrepleguen hauran de ser interpretades en el sentit d'irregularitat que no haguera de transcendir l'àmbit penal".

No obstant açò, la resta d'acusacions demanen jutjar-ho en relació amb el reconeixement d'un deute per import de 1.785.295 euros amb una productora televisiva per la coproducció de la sèrie 'Planta 25' i la firma d'un contracte l'any 2010 amb la mateixa empresa sobre cessió de drets d'emissió d'un nou programa de la sèrie 'De un tiempo a esta parte'.

La Federació Local de València de la Confederació General del Treball del País Valencià (CGT-PV) sol·licita una pena de huit anys de presó i inhabilitació per 20 anys i 1.385.295 euros per malversació, prevaricació i frau a l'administració. Per la seua banda, l'Advocacia de la Generalitat Valenciana sol·licita una pena de 7 anys de presó, 17 anys i sis mesos d'inhabilitació absoluta i una responsabilitat civil d'1,38 milions.