Barceló manté el full de ruta per a revertir Torrevella i comunicarà a l'octubre a Ribera Salud la fi del contracte

Barceló, en una resposta a la diputada d'Unides Podem Irene Rosario Gómez, ha destacat sobre aquest tema que la pandèmia de la Covid-19 "ha revelat la importància de la sanitat pública i universal, que ens ha atès a tots i ens ha igualat davant la malaltia".

Per açò, ha recalcat que el Govern del Botànic aposta per la gestió pública i per dotar tots els departaments de totes les inversions que necessiten per a "garantir la igualtat en l'accés a un sistema de qualitat".

"Sabem d'on venim -ha comentat- de les prioritats del PP que ni compartim ni compartirem mai, d'un model que van posar en mans d'empreses privades la salut dels valencians". Per contra, ha recalcat que el Consell "contempla encara revertir la situació" perquè aquest departament passe a la gestió pública".

Per la seua banda, la diputada de Podem ha coincidit que "cal enfortir els serveis públics perquè el model de privatització està esgotat com ens ho ha demostrat aquesta crisi". En eixe sentit, s'ha referit als "infortunats fets" de fa una setmanes quan Ribera Salud va manar a treballadors a realitzar un estudi serològic a Torrejón de Ardoz "en un clar cas d'aprofitament d'empleats pagats amb diners públics".