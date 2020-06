Coronavirus.- La jutgessa trasllada al TSJCV la denúncia de CSIF contra Barceló per desprotecció en ser aforada

La Fiscalia, en un escrit recent, ja va advertir al jutjat que en dirigir-se la denúncia contra una persona aforada, l'òrgan competent per a investigar-la seria el tribunal superior de justícia, una cosa que ha acordat la jutgessa, segons ha informat CSIF en un comunicat, qui s'ha personat en la causa com a acusació popular.

El sindicat va denunciar Barceló el passat 15 d'abril per presumptes delictes de prevaricació per omissió i homicidi imprudent, entre uns altres, en no dotar de material de protecció als seus treballadors.

CSIF veu "molt positiu" que tant Fiscalia com la jutgessa d'instrucció vegen indicis de responsabilitat penal en la consellera en remetre la causa al TSJCV per ser aforada.

El sindicat va denunciar per via penal la Conselleria de Sanitat davant la falta de mitjans de protecció al personal sanitari. Explicava en la seua denúncia que "magrat les recomanacions de l'OMS, de la declaració d'emergència sanitària internacional, de les recomanacions del Ministeri de Sanitat sobre aquest tema i dels escrits presentats per CSIF, la Conselleria va incórrer en una evident inactivitat", la qual cosa va causar la desprotecció dels seus treballadors en no dotar-los del material necessari per a fer front a la pandèmia, amb el resultat, a data d'aquest dimecres, de 2.774 empleats del sistema sanitari infectats.