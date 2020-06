El PP exigeix la destitució de Trenzano i Marzà demana que deixen de "desgastar-ho" perquè "no té cap responsabilitat"

Durant la sessió de control al Consell en Les Corts, la diputada del PP Eva Ortiz s'ha referit a la decisió del Jutjat d'Instrucció número 9 de València de processar Trenzano en considerar que existeixen indicis de falta de veracitat en un document datat el 2018 en el qual va assegurar que s'havien fiscalitzat les ajudes al foment del valencià concedides els anys 2015 i 2016 a dos empreses vinculades a Francis Puig, germà del president de la Generalitat.

En concret, la parlamentària s'ha preguntat "quant aguantarà (Trenzano) sense desvetlar qui li va donar l'ordre de mentir en un document públic per a tapar als germans del senyor Puig". Precisament ha criticat al cap del Consell que ara el processament ja no siga "la línia roja" per a destituir un càrrec.

"Els següents seran els seus germans", li ha advertit, per a preguntar si en eixe cas assumiria responsabilitats polítiques.

La contestació l'ha realitzada el conseller Vicent Marzà, que ha recordat a Ortiz que ella mateixa va dir en seu parlamentària que sabia que ni la Conselleria d'Economia ni la d'Educació "eren responsables".

"Vostés saben perfectament que tot el que hem fet des de la Conselleria està ben fet", ha reiterat, i en el cas de les empreses que no han complit s'han remès a Fiscalia i sol·licitat el reintegrament de les quantitats abonades, però no són, en cap cas, les empreses a les quals s'ha referit el PP, ha puntualitzat.