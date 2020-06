Coronavirus.- Incliva participa en un estudi per a crear un banc nacional de limfòcits de donants curats de la Covid

20M EP

L'Institut d'Investigació Sanitària Incliva, de l'Hospital Clínic de València, participarà en un estudi multicèntric, liderat per l'Institut d'Investigació Sanitària Biocruces de Bilbao, per a crear un banc nacional de limfòcits de pacients donants que han superat la Covid-19, per a estudiar la immunitat adquirida i l'ús d'aquests limfòcits, en concret els anomenats 'natural killer' (NK), com a tractament per a pacients infectats amb coronavirus amb pronòstic moderat-greu.