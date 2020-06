El Gobierno murciano no pondrá aforo en playas e insta a la guardar la distancia de seguridad

Esa distancia "es la que nos puede mantener seguros, sobre todo, en un momento en el que no sabemos lo que va a pasar, cuando se abran las fronteras y venga gente con más posibilidades de tener el coronavirus", tal y como ha indicado Villegas en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno.

Ha aconsejado que la gente no lleve mascarilla en la playa, pero cree que eso "dependerá de las personas". Lo que aconseja Villegas es "guardar una distancia de un metro y medio con la persona que tienen al lado", y si alguien invade ese espacio, explica que "hay que decirle que no se acerque tanto porque no se lleva mascarilla". Quien debe de llamar la atención "es la misma persona que tiene que autoprotegerse".

Ha señalado que el domingo comienza el periodo de reactivación y el Consejo de Gobierno ha incorporado, dentro del Decreto Ley de medidas de dinamización y reactivación de la economía regional una disposición adicional que habilita al Ejecutivo regional a la aprobación de las medidas de prevención y contención que se consideren necesarias tras la finalización del estado de alarma.

Este acuerdo se aprobará este viernes en un Consejo de Gobierno extraordinario y se sustenta en tres pilares fundamentales: potenciar las medidas de higiene y desinfección; mantener las medidas de distanciamiento social con, al menos, 1,5 metros entre personas y un aforo máximo de ocupación para recintos y establecimientos; y el uso obligatorio de mascarillas en lugares públicos y privados cuando no sea posible mantener la distancia mínima de seguridad.

MOVILIDAD

Ha recordado que, a partir del próximo domingo, "ya no habrá ninguna posibilidad de restringir la movilidad y, por eso supone salir de una burbuja, porque hay una situación de riesgo evidente". Por ello, ha instado a extremar las precauciones y ha apelado a la "corresponsabilidad" al igual que se ha hecho durante toda la pandemia.

Al ser preguntado por el uso del control de la movilidad en la 'nueva normalidad', Villegas ha advertido que, a partir de la noche del sábado al domingo, "ya habremos pasado todas las fases de desescalada y estaremos en fase de reactivación". Por eso, la movilidad se podrá hacer "con normalidad" a nivel nacional y, a partir del 21 de junio, a nivel internacional en los países pertenecientes a la zona Schengen.

A su juicio, ahora hay que "subir un nivel más" y la responsabilidad "debe ser aún mayor" porque "va a haber una situación de riesgo". Así, señala que una persona "deberá autoprotegerse" cuando se enfrente a una situación de riesgo.

Por ejemplo, explica que "no pasa nada" por estar cada uno en la playa o en el cine con su familia a menos de un metro y medio, porque son las personas con las que se convive. Otra cosa distinta, añade, es que otra persona que no forme parte de la unidad familiar se acerque a menos de 1,5 metros, supuesto en el que "hay que llevar una mascarilla".

"Si la gente va en grupo a la playa, pueden estar juntos si pertenecen a la misma familia y son las personas con las que se convive", según Villegas. Sin embargo, la distancia entre dos unidades familiares debe ser de 1,5 metros como mínimo, y las personas que tienen que establecer esa distancia "son los propios murcianos".

"Son las personas las que tienen que estar pendientes de que no se les acerque nadie a menos de 1,5 metros, porque hay una situación de riesgo", según Villegas, quien explica que no se pueden disponer de policías ni vigilantes controlado esa situación. "La gente tiene que entender que, cuando hay aglomeraciones en una playa y no se puede mantener una distancia de un metro y medio, no se puede entrar".

MEDIDAS DEL DECRETO

En su opinión, estas semanas van a ser "vitales" y ha puntualizado que las medidas que se van a aprobar este viernes serán "provisionales" hasta el mes de julio. "Si vemos que las cosas van bien, se irán lógicamente modulando y se abrirán las posibilidades a que tengamos más laxitud en las medidas", ha remarcado.

Entre estas medidas se establece con carácter general un aforo máximo del 75% del permitido, con un máximo de 500 personas para actividades al aire libre y 200 en espacios cerrados, sentados y con distancias de seguridad. Será válido para mercadillos, lugares de culto, comercios en general, zonas comunes de hoteles, bibliotecas, museos, cines, teatros, piscinas, bares y restaurantes en interior y terrazas.

Asimismo, se fija en 30 el número máximo de personas en eventos como velatorios y entierros (30 dentro y 30 en el exterior); así como en academias, centros privados de enseñanza, actividades deportivas en grupo y al aire libre; o actividades turísticas con guía, por ejemplo.

Si hubiera un "brote claro" en un municipio y los servicios de Epidemiología y Salud Pública aconsejan cerrar un municipio, Villegas ha asegurado que "no duden que lo haremos". De momento, ha precisado que los pequeños focos detectados "no han llegado a constituirse como brotes".

"Ahora mismo estamos en una situación muy controlada; el problema va a ser el domingo, cuando empiece a llegar gente de fuera", según Villegas, quien ha recordado que hasta el 40 o 50% de las personas que tienen el coronavirus "pueden estar asintomáticas transmitiendo el virus, y eso implica una situación de muchísimo riesgo".

LAS DISCOTECAS, CERRADAS

Villegas ha señalado que las zonas de baile de las discotecas estarán "cerradas, de momento", y ha puntualizado que estos establecimientos podrán transformarse en una cafetería o zona de copas de actividad nocturna con sillas.

En cuanto a la situación de las residencias de mayores, personas con discapacidad y centros de día, Villegas ha señalado que ahora, por ejemplo, empiezan a abrirse los centros de día. "Ayer mismo hubo un brote en una residencia de Castilla y León, y como saben son lugares de especial peligrosidad", según Villlegas, quien cree que por eso hay que ser "muy cautos y prudentes".

En cualquier caso, ha señalado que la Consejería de Mujer, Igualdad, LGTBI, Familias y Política Social cuenta con un cronograma en el que la apertura se hace "de forma prudente pero progresiva a partir de ya".

CONTRATACIÓN DE PERSONAL MÉDICO

Villegas ha señalado que se han contratado ya más de un centenar de profesionales médicos que han acabado la especialidad y cree que la semana que viene ya se habrá contratado el 100% de los que estaban previstos, tanto en Atención Primaria como a nivel hospitalario. En cuanto a los MIR de primer año, ha advertido que se van a incorporar en septiembre debido a que la pandemia ha obligado a hacer la elección de plaza en las próximas semanas.

En cuanto a la vuelta al colegio, ha señalado que la enfermería escolar está dentro del programa escolar de Ciudadanos. "Nosotros tenemos un programa parecido", según Villegas, quien no cree que la incorporación de enfermería "aislada" en los centros educativos sea el mejor instrumento. "Sí queremos que los enfermeros que estén en educación estén muy vinculados a los centros de salud", según Villegas.

Respecto a la posibilidad de hacer test a los profesores, ha indicado que los de inmunidad "ya hay muchas evidencias de que no están indicados para diagnóstico, salvo para estudios de investigación". En cuanto a los test PCR, ha señalado que se harían a un colectivo si se les pudiera "envolver en una burbuja". Sin embargo, en el momento en el que hay comunicación, "pueden entrar más por la frontera y habría que repetir la prueba a los 15 días, lo que es totalmente inviable".