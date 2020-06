Yola Berrocal hace un 'topless' en plena bronca con Oriana en 'La casa fuerte'

Parece que Oriana tiene muchos frentes abiertos en La casa fuerte. No solo discute con Fani por recordarle los cuernos que le puso a Christofer, también lo hace con Iván González, con quien se mensajeaba antes de entrar, y ahora también con Yola Berrocal. Y la cantante, que siempre ha demostrado que no tiene pudor y que nadie manda sobre su físico, tiene claro cómo zanjar una bronca: enseñando los pechos.

Al parecer, todo sucedió cuando la extronista entró a la casa donde viven los Residentes a coger un refresco de naranja. Esto molestó a Fani, que fue a comentarlo con Yola. Y la actriz no dudó en dirigirse a la venezolana para decirle que solo les quedaba una botella.

Pero como parece que en La casa fuerte no se pueden hablar y debatir las cosas, y menos con Oriana, todo acabó en una discusión en la que la Asaltante puso verde a la exparticipante de La isla de las tentaciones y, al terminar de despacharse con ella, se dirigió a Yola.

"Siempre estás metida donde no te llaman, en todos los embolados tienes que estar cuando no te enteras de nada. Quieres llamar la atención cuando no te enteras de nada. Ella está volando en su mundo", sentenció Oriana. "Es que ahora Yola es la manager de Fani, porque solo tiene algo cuando habla de otra persona. Si vas a hablar, entérate de la mitad, porque pareces boba".

"A mí nadie me tiene que decir lo que digo, así que no me grites", le respondió la cantante. "He intentado ver lo bueno que tiene Oriana, porque tiene cosas buenas, pero con la actitud que tiene conmigo... al final me la pela. No me gusta su soberbia ni su egocentrismo".

Yola Berrocal, Leticia Sabater y Oriana Marzoli en 'La casa fuerte'. MEDIASET

La discusión continuó y, en un momento, la extronista de Mujeres y hombres y viceversa le comentó que se tapase porque se le iban a ver los pezones. Y vaya si se le vieron, porque la respuesta que tuvo Yola Berrocal fue directamente quitarse la parte de arriba del bikini.

"Lo siento por los chicos que tienen novia", dijo mientras enseñaba todo y Leticia Sabater aplaudía y exclamaba "¡Olé mi compañera!". El resto de concursantes se reían al ver la reacción que tuvo Yola y que, sin duda, sirvió para zanjar la discusión.