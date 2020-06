Preocupación por la falta de PCR a los turistas que llegan a España: "Solo es viable hacer test masivos en origen"

El Gobierno no es partidario de realizar test masivos. Ese es un planteamiento ya conocido, pero la llegada de turistas de forma importante prevista para a partir del 21 de junio, cuando ya se abran las fronteras, ha vuelto a poner el debate sobre la mesa, y ha provocado un choque entre el Ejecutivo central y el madrileño, que lidera Isabel Díaz Ayuso. Hay cierta preocupación por la falta de PCR (sobre todo en origen) a los turistas. Sí se les toma la temperatura, pero...¿es suficiente? En teoría, esa medida no tendría en cuenta a los asintomáticos, que representan una parte importante de los afectados por cooronavirus.

"El Ministerio de Sanidad no es muy proclive a realizar este tipo de pruebas masivas. No obstante, las decisiones finales ya son de las comunidades autónomas", explicó el director de CCAES, Fernando Simón, en rueda de prensa. En cambio, la postura de Ayuso es la contraria. La presidenta madrileña ha pedido por carta una reunión con Pedro Sánchez para analizar la situación de Barajas.

Los expertos consultados por 20minutos aseguran que "solo es viable hacer los PCR en origen, porque España "no tiene capacidad para realizar el PCR a todos los turistas que llegan". Por eso, es mejor apostar por un sistema "más ágil". Además, hay que tener en cuenta que la realización de PCR, especialmente en los aeropuertos de destino, provocaría "aglomeraciones" durante las esperas.

"Es completamente impensable hacer test masivos a esos niveles", porque "¿qué haces con la gente que tiene que esperar de 4 a 6 horas en un aeropuerto por el resultado?". Además, los test rápidos tampoco parecen una solución: "Dan información incompleta, solo te dicen si has estado en contacto con el virus y tienes anticuerpos, pero no si en el momento de la prueba todavía lo tienes".

Patricia Guillem, catedrática de Epidemiología, Salud Pública y Medicina Preventiva por la Universidad Europea de Valencia, explica a este medio que el hecho de hacer PCR masivos no asegura nada porque "se dan lo que llamamos falsos negativos". Para ella, lo ideal sería "combinar PCR y test de anticuerpos". Guillem explica que las pruebas masivas se están haciendo "en países que quieren eliminar el virus", mientras que España busca "mitigar sus efectos, aplanar la curva".

La catedrática reconoce que esos test masivos "pueden ser útiles" pero no dan "una seguridad del cien por cien". A los turistas, por tanto, no vale con hacerles la prueba: "Sería necesario también un seguimiento". La fórmula plenamente efectiva sería "exigir un PCR en origen y otro en destino. "Eso sería lo máximo", concluye.

Por su parte, el virologo Juan Badiola deja claro que hay varios "puntos calientes" donde se van a producir rebrotes. "Uno de ellos es la entrada por vía aérea". El experto deja claro que "si hay un corredor fiable" van a venir a sitios que son "bastante seguros". El problema, para Badiola, es "qué va a pasar con los viajeros que vengan de América". Según él, "no establecería comunicaciones con esas zonas tan castigadas". Pero si no se opta por esto, de entrada, hay que hacerles "termografías" y si no se les hace PCR en origen, "habrá que hacerlas y saber qué se alojan para localizarlos" en destino.

Los PCR son inviables incluso "cribando a los pasajeros" a su llegada, en función de si vienen de un país muy afectado por la pandemia o no. En cambio, en origen sí sería una buena medida: "Si vas a viajar, pides la prueba unos días antes y te dan el resultado antes del viaje", lo que supondría llegar al destino con un certificado.

"El PCR se hace la víspera (o 48 horas antes) de viajar. Si eres negativo, viajas"

El exministro Miguel Sebastián respalda este camino. "El PCR se hace la víspera (o 48 horas antes) de viajar. Si eres negativo, viajas". Y añade: "Es obvio que siempre puedes coger el virus en el taxi camino del aeropuerto. Pero es una cuestión de probabilidades. No es costoso. Lo paga el viajero. Y casi todos desearán pagarlo y viajar seguros".

En la misiva al presidente del Gobierno, Ayuso pide "controles de llegada rigurosos en los vuelos entre Madrid y otros destinos de alto riesgo, sin descartar la posibilidad de anularlos si un agravamiento de la situación lo requiriera". El vicepresidente Ignacio Aguado también va en esa línea: plantea que se pidan pruebas PCR a los turistas. "Tendría todo el sentido que se exigiera la realización de PCR en origen, en un plazo de 24 a 48 horas", explicó.

Simón, en cambio, avisa de la dificultad de la medida en destino. "Estamos hablando de hacer PCR a un avión que viene con 300 o 400 viajeros, pero están llegando un avión tras otro y a los pasajeros no se les puede tener esparcidos", comentó. Por tanto, esta medida requiere, "además de criterios técnicos sanitarios, plantear todos los aspectos logísticos y valorar si va a aportar algo de interés", sostuvo.

"Considero que del mismo modo que para viajar a países tropicales es obligatorio vacunarse previamente, para venir a España parece necesario exigir PCR a los viajeros procedentes de los países más afectados", además de establecer un canal de comunicación "con los sistemas de salud de las distintas comunidades para analizar más propuestas", sostuvo la propia Díaz Ayuso en las redes sociales.