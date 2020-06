Illa promete revertir los recortes en Sanidad y volver al presupuesto anterior a 2008

El ministro de Sanidad, Salvador Illa, se comprometió este jueves a recuperar la financiación del sistema sanitario que se redujo a partir de los "recortes" de la crisis anterior y elevarla progresivamente hasta que alcance el equivalente al 7% del PIB. A juicio del ministro, incrementar la financiación del sistema sanitario es imprescindible para afrontar un eventual rebrote de la pandemia en otoño y también futuras epidemias.

El anuncio se produjo en la comisión de reconstrucción del Congreso, a la que Illa acudió invitado en el marco de la ronda de comparecencias que están haciendo diferentes expertos y responsables sanitarios desde hace unas semanas. El ministro de Sanidad lamentó que "las heridas de los recortes" realizados en los servicios públicos durante la crisis de 2008 "nunca llegaron a cerrarse", y aseguró que eso se ha notado durante la pandemia.

Por ello, Illa planteó la necesidad de evitar que sea "puntual" el "esfuerzo" que se ha hecho durante la emergencia sanitaria para dotar al sistema de medios y personal. "Sabemos que la crisis económica y las políticas de austeridad provocaron ajustes en el número de profesionales sanitarios, y en la dotación y distribución en algunas áreas de atención", y eso debe revertirse, porque "cuando se redujeron los recursos del sistema también lo hizo nuestra capacidad de respuesta ante eventualidades como la crisis del coronavirus”, sostuvo.

"Mi compromiso y el del conjunto del Gobierno es firme para recuperar los niveles de inversión previos a la crisis económica de 2008 y en los próximos ejercicios se aumentará progresivamente los recursos hasta alcanzar el 7 % del PIB", aseguró a este respecto Illa, que insistió en que "invertir en sanidad pública beneficia a toda la sociedad" y colocó este servicio público como una herramienta de redistribución de rentas.

"La lección que hemos de sacar, aun cuando derrotemos a este virus, es que tenemos que tener" mucho más a punto el sistema sanitario para hacer frente a pandemias similares, afirmó igualmente el ministro. Y aunque "no hay certeza de ello", Illa admitió que una segunda ola de la crisis del coronavirus "puede venir", puesto que "vemos brotes en todos los países y esto no lo solucionaremos hasta que no esté solucionado en todo el mundo".

Reservas de material

Illa también recordó que su ministerio, al igual que las comunidades autónomas, está preparando una reserva "estratégica" de material médico y preventivo por si hubiera un rebrote que lo requiriese. Asimismo, también planteó la necesidad de "garantizar la disponibilidad de material a lo largo del tiempo" a través de la "producción nacional" del mismo, y pidió a las comunidades que centren sus esfuerzos en "reforzar los sistemas de vigilancia epidemiológica" y "aumentar rapidez de respuesta del sistema".

"Es necesario cuidar a los que nos cuidan, no solo para que se recuperen del esfuerzo" que han realizado, sino también para evitar sus malas condiciones en el futuro, señaló el ministro. Y, para ello, apuntó que es necesario "mejorar sus condiciones profesionales", algo que fundamentalmente depende de las comunidades autónomas, a las que está transferida la competencia de sanidad y a las que Illa pidió que "afrontemos la necesaria dotación de profesionales" al sistema.