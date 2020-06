Cultura.- El Centre de Perfeccionament de Les Arts i l'OCV porten per tota la Comunitat "propostes d'excel·lència"

A açò se suma la programació de l'òpera 'El tutor burlat' de 'Les Arts Volant' en els cinc municipis que han ostentat el títol de Capitalitat Cultural Valenciana: Gandia, Sagunt, Potries, Vilafranca i Altea.

"Acostem Les Arts als nostres pobles i ciutats amb 28 propostes musicals d'excel·lència. És un projecte configurat dins de 'reaCtivem' gràcies a un treball magnífic realitzat per l'equip de Les Arts i especialment del seu director artístic, Jesús Iglesias Noriega", ha recalcat el conseller de Cultura, Vicent Marzà.

"Una proposta que ha vingut per a quedar-se, ja que respon la vocació de territorialitzar la programació que sorgeix de Les Arts, les activitats de la qual han de transcendir més enllà del propi edifici de la institució", afig el titular de Cultura en un comunicat.

"En aquest moment de retorn a l'activitat cultural i de reprendre vincles amb la ciutadania, la tasca divulgativa de Les Arts es fa encara més necessària. És important que el públic torne al teatre, però encara més retornar-li l'experiència de la música en viu després de mesos de confinament. Per açò, amb aquesta gira posem a la seua disposició la nostra excel·lència artística, estiguen on estiguen", ha explicat, per la seua banda, el director artístic, Jesús Iglesias Noriega.

CONCERTS DE CAMBRA

Entre els mesos de juny i juliol es realitzaren concerts de cambra de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana per a cordes i vents, i recitals dels joves cantants i pianistes del Centre de Perfeccionament, que interpretaren àries d'òpera i romances de sarsuela.

'Les Arts amb tu' iniciarà el seu recorregut dissabte que ve 20 de juny amb un recital del Centre de Perfeccionament en el Centre Cultural Bernat i Baldoví de Sueca i continuarà la seua programació en díhuit localitats més: Villena (26 de juny), Aiora (26 de juny), Sogorb (27 de juny), Cirat (27 de juny), Morella (1 de juliol), Elx (3 de juliol), la Vila Joiosa (4 de juliol), Alzira (9 de juliol), Xiva (10 de juliol), Vinaròs (11 de juliol), Énguera (15 juliol), Dénia (17 de juliol), Albocàsser (18 de juliol), Llíria (22 de juliol), l'Alcora (22 de juliol), Borriana (23 de juliol), Cocentaina (23 de juliol) i Ademús (25 de juliol).

Al setembre es realitzaren quatre concerts simfònics de l'Orquestra de la Comunitat Valenciana a Alacant, Castelló, Oriola i Sagunt.