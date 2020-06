Coronavirus.- La Generalitat estudia una compensació econòmica per al personal sanitari i sociosanitari

Així ho ha assegurat en la sessió de control en Les Corts, on els grups de l'oposició (PP, Ciutadans i Vox) han criticat la gestió de la crisi sanitària al Consell i li han preguntat si pensa assumir responsabilitats i quines accions s'estan duent a terme per a afrontar, si arriba, un segon brot de coronavirus.

En primer lloc, la portaveu del PP, Isabel Bonig, ha preguntat a Puig si, "abans que la justícia determine que açò va ser un autèntic desvari" -al·ludint a les denúncies que l'Executiu "emmagatzema" per la gestió de la pandèmia- pensa assumir alguna responsabilitat política.

Ha afegit que el PP no recorrerà als "milers de morts, zero responsables", però "estaria bé determinar les responsabilitats" existents. A més, ha plantejat com es pot explicar a autònoms que han tancat o afectats per un ERTO que "no s'haja parat de nomenar assessors" en aquest període.

Bonig ha explicat a Puig que la setmana vinent el PP presentarà una proposició de llei per a blindar la despesa sanitària, governe qui governe, en la regió, que inclou també la reducció a la mitat del personal assessor, revertir les pujades salarials a aquest col·lectiu i realitzar una auditoria per a eliminar "organismes innecessaris".

El president ha començat la rèplica destacant l'"extraordinari exemple dels valencians i l'entrega dels professionals sanitaris i sociosanitaris" que han fet possible estar hui en una "fase 3 avançada" de la desescalada, i ha assegurat que ell assumeix la gestió de la crisi des del primer moment.

"Açò no va de partidisme, tothom ha fet el possible", ha incidit, i lluny del triomfalisme, ha destacat que a la Comunitat Valenciana la incidència de la Covid-19 ha sigut més baixa que en altres autonomies, 2,3 vegades menys que la mitjana d'Espanya , i la letalitat també és inferior.

No obstant açò, ha assenyalat que l'ús polític de les xifres "no salva vides" i ha reiterat la voluntat del Consell de donar resposta a les necessitats dels professionals sanitaris i per açò s'estudia com compensar-los econòmicament.

Així mateix, ha recordat que la Comunitat Valenciana és l'autonomia de règim comú que més ha augmentat la despesa per càpita en atenció sociosanitària, amb un 20,5% al 2018 respecte al 2014, mentre amb el PP "es va baixar". A més, ha indicat que encara que pot compartir moltes de les propostes 'populars', no parlen per exemple de la privatització de la sanitat.

Per la seua banda, el síndic de Cs, Toni Cantó, ha incidit davant Puig en la "mala gestió" de la crisi i li ha preguntat si està en disposició d'afirmar que no tornarà a ocórrer alguna cosa així i què s'està fent davant un eventual rebrot.

S'ha centrat especialment en les mesures plantejades per als sectors de l'automòbil o ceràmic, en l'atracció de la inversió estrangera o com promocionar turísticament la regió.

Puig ha replicat que la gestió "no ha sigut nefasta" i ha assenyalat que no pot garantir el que va a passar o no en el futur, però el Consell s'està preparant perquè en cas de rebrot siga "més fàcil atallar-ho".

Ha detallat que la regió ha fet 6.000 noves contractacions, 14.000 PCR al dia, compta amb més de 19.000 llits, tres hospitals auxiliars, material de protecció per als pròxims sis mesos, està avançant en la telemedicina i també en l'avançament de la vacuna contra la grip.

"No sabem el comportament del virus, no es pot dir que estem en una societat sense risc: la pandèmia encara és un gran risc per a tots", ha remarcat.

També la portaveu de Vox, Ana Vega, ha preguntat a Puig sobre eixa hipotètica segona onada, i ha criticat la "incompetència, opacitat i caos" demostrats, al seu juí, fins ara, reclamant el cessament de les conselleres de Sanitat, Ana Barceló, i d'Igualtat, Mónica Oltra, per ser "incapaces d'estar a l'altura quan més li les necessitava" i no mostrar "cap empatia".

Ha assegurat que el personal sanitari ha sigut "humiliat, culpat, maltractat i no protegit", quedant "tirat en la primera línia de batalla", mentre també s'ha "deixat morir" als majors en les residències.

Puig ha insistit que s'ha respost el "tsunami" amb "tota la contundència possible" i ha qualificat d'"injustícia" que s'arribe a plantejar que aquest Consell ha deixat morir als majors. Ha explicat que qualsevol decisió sanitària ha sigut presa pels propis professionals i els experts.

També des de Vox, la diputada Llanos Massó ha reclamat responsabilitats polítiques per les manifestacions del 8M a la Comunitat Valenciana i la vicepresidenta Oltra li ha respost que van "en diferit" perquè s'ha arxivat la causa contra el delegat del Govern a Madrid.

"El que tenen vostés és un odi profund al feminisme i la llibertat", ha dit Oltra a la bancada de Vox, a la qual ha recordat que no es pot culpabilitzar a ningú del contagi perquè els propis diputats d'aquesta formació van anar al conclave de Vistalegre i algun es va contagiar fins i tot.