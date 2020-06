Cristina Pedroche hace limpieza de armarios y reflexiona sobre su físico al probarse ropa de cuando pesaba 48 kilos

Con el cambio del tiempo, muchos son los que están actualmente cambiando los armarios para sacar la ropa de verano, si es que no lo han hecho en los últimos meses. Una de ellas ha sido Cristina Pedroche, quien ha aprovechado su tiempo en casa para hacer limpieza de prendas.

"He sacado todos los vaqueros y me los estoy probando para ver los que me quedo, los que me valen, los que dono y los que doy a mis amigas", explicó sentada en su vestido en sus stories de Instagram. Entre toda la ropa, encontró pantalones que hacía muchísimos años que no usaba, "de cuando pesaba 48 kilos".

"¿En qué momento pienso que me voy a poder poner esos vaqueros otra vez?", reflexionó, demostrando que está muy contenta con su cambio físico y con su peso actual, fruto del deporte y una buena alimentación. Y es que, a principios de mes, ya mostró los 60,6 kilos que marcaba la báscula actualmente y sin miedo, consciente de que ha engordado un poco durante los últimos meses.

Cristina Pedroche probándose unos vaqueros antiguos en sus 'stories'. INSTAGRAM

"Yo no sé si a vosotras también os pasa esto pero, ¿vosotras también guardáis cosas por si algún día os vuelven a valer? ¿Qué sentido tiene esto?", preguntó entre risas.

Pero dejando a un lado las tallas, viendo su ropa no entendía qué sentido tenían esas modas. "Los vaqueros que se llevaban antes, ¿alguien me explica por qué?", preguntó refiriéndose a los pantalones de tiro bajo y con cremallera pequeña. "En serio, estos vaqueros son bajísimos. ¿por qué se llevaba esto antes así?".