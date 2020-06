El Azkena Rock incorpora para su 20 aniversario en 2021 a Offspring y Turbonegro a los cabezas de cartel ya anunciados

Asimismo, este fin de semana, que debía celebrarse el certamen suspendido por la pandemia, se ha organizado ARF Sofa Edition, una programación online con conciertos exclusivos, entrevistas y conciertos inéditos de la historia del festival que se podrá seguir en streaming desde la web y el canal YouTube del festival.

Estos detalles han sido dados a conocer en una rueda de prensa celebrada en Vitoria-Gasteiz, por el responsable de la promotora organizadora, Last Tour, y director del certamen, Alfonso Santiago, quien ha destacado que el festival rockero, "fiel a la promesa hecha hace semanas", cuando se anunció el aplazamiento del festival al año próximo, el festival "ha logrado mantener, en la medida de lo posible, un cartel que había sido unánimemente aplaudido por los fans", donde también han podido sumar ahora, a los nombres ya anunciados hace unas semanas, y que también se mantienen en su programación, a las bandas Drive-By Truckers, The Steepwater Band, The Wildhearts, Dewolff y Ray Collins Hot Club.

ARF Sofa Edition está prevista a partir de las 20.30 horas del viernes y el sábado y se ofrecerán cada noche cinco horas de rock'n'roll, con una selección de conciertos grabados a lo largo de los 19 años de vida de ARF y, hasta ahora, inéditos. Unas actuaciones que han tenido lugar en sus escenarios y que se cuentan entre las más recordadas por los fans del festival, como las de Turbonegro o The Screamin' Cheetah Wheelies', ambas de la edición de 2004, o la de The Soundtrack Of Our Lives en 2009 tras varios años tratando de traer a la formación ahora disuelta a la cita.

ARF Sofa Edition contará también con conciertos exclusivos grabados especialmente para la ocasión. En ese sentido, Alfonso Santiago ha destacado el valor de que artistas de la talla de Patterson Hood y Mike Cooley, de Drive-By Truckers, toquen unas canciones en exclusiva para los fans de ARF; y se ha referido también a los directos de The Steepwater Band y Dewolff, que proporcionarán a los espectadores la sensación de estar con las bandas en su local de ensayo, oyéndoles tocar en primicia.

Las mejores actuaciones, anécdotas e historias contadas por los artistas, público, periodistas y colaboradores podrán disfrutarse en el programa especial "Lo mejor de Arf 2001-2019" que abrirá el festival cada día. La programación se completa con la emisión de "Rockanrollers", la película sobre ARF dirigida por Juanma Bajo Ulloa, y la participación de Suzi Quatro, Fu Manchu y L7, entre otros.

La edición 2021 ha añadido como nuevo cabeza de cartel a The Offspring, junto a los nórdicos Turbonegro y el dúo valenciano Los Zigarros. Para Alfonso Santiago, todos estos nombres "auguran que la cita con ARF en 2021, que celebrará su 20º aniversario, no solo será una de las más grandes, al contar con una tercera jornada, sino también una de las más especiales y recordadas por los incondicionales del festival".

Las entradas para Azkena Rock Festival 2021 están a la venta desde hoy en la web del festival. A la rueda de prensa, realizada mediante video-conferencia desde Vitoria-Gasteiz, han asistido asimismo la diputada Foral de Cultura y Deporte de la Diputación de Álava-Araba, Ana del Val Sancho; la concejala-delegada del Departamento de Educación y Cultura del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, Estíbaliz Canto Llorente; y Alfonso Santiago. Todos ellos han destacado la relevancia de Azkena Rock Festival como "dinamizador cultural de la ciudad y su importancia como motor turístico y económico de la provincia".