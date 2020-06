Ana Rosa, sobre los fallecidos por el Covid-19: "Si torturas a los números, acabarán diciendo lo que tú quieres"

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, anunció este miércoles durante la sesión de control del Congreso de los Diputados que el próximo 16 de julio será el día elegido para rendir homenaje a las víctimas del coronavirus. El mandatario explicó que los máximos representantes de la UE asistirán a la ceremonia.

La presentadora Ana Rosa Quintana ha aprovechado este jueves el comienzo de su programa para lanzar un dardo al presidente del Ejecutivo. La periodista ha criticado la forma de contabilizar a las personas fallecidas por el Covid-19 y que se dejen fuera de la cifra oficial a aquellas que no han podido someterse a un test PCR.

"El número de muertos está aún congelado hasta que cuadren las cuentas de las Comunidades Autónomas. La cifra del Gobierno sigue siendo de 27.000 españoles fallecidos mientras que los registros hablan de 43.000", ha afirmado la conductora del magazine matutino. "Dicen que si torturas a los números acabarán diciendo lo que tú quieres", ha opinado la presentadora dirigiéndose al Gobierno central.

La comunicadora ha pedido al Ejecutivo que todos las víctimas del coronavirus tengan su reconocimiento. "El presidente anunció ayer un homenaje de Estado a las víctimas para el 16 de julio. Es decir, si se construyera un memorial con los nombres de las víctimas, 16.000 personas caerían en el olvido", ha añadido Quintana.

Ante la proximidad del día oficial para el homenaje de las víctimas, Ana Rosa se ha dirigido directamente a Pedro Sánchez y le ha pedido que no se deje a nadie "fuera del recuerdo que se merecen". "No las metamos en una fosa común, que es el olvido. No saquemos sus nombres de la historia simplemente porque no tuvieron acceso a un test rápido", ha sentenciado la conductora del programa de Mediaset.